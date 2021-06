10-0. Guatemala arrolla a San Vicente con la mirada en el Curazao de Kluivert

Rudy Barrientos (2-i) de Guatemala celebra un gol contra San Vicente hoy, en un partido de las eliminatorias centroamericanas para el Mundial de Catar en el estadio Doroteo Gaumuch Flores en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 4 jun (EFE).- La selección guatemalteca arrolló este viernes a San Vicente y las Granadinas con un 10-0 y se afianzó en el liderato del Grupo C de la eliminatoria de Concacaf al Mundial Catar 2022, con la mirada en Curazao, que dirige el exfutbolista holandés del Barcelona Patrick Kluivert.

La oleada de goles le permiten a Guatemala definir la clasificación sin depender de Curazao, el segundo del grupo, que, con un partido menos, esperará golear el sábado a Islas Británicas para llegar con igualdad de puntos al partido del martes, en casa contra los centroamericanos.

La selección del técnico guatemalteco Amarini Villatoro contó con diez goleadores distintos, cinco por cada parte del encuentro, en un partido que no cesó las emociones para el anfitrión, que encendió el marcador al minuto 2 y lo concluyó al 88.

Hubo goles de todo tipo. El primero de cabeza de Darwin Lom a centro de un hábil Óscar Santís, el segundo fue una definición en solitario de Rudy Barrientos tras ingresar al área por el centro, sin marca, a pase filtrado.

El tercero lo hizo el propio Santís, a los 15 minutos, a velocidad y concretado a mano izquierda del portero Chance.

Al minuto 31 Moisés Hernández convirtió de penalti, a media altura y pegado al poste del portero, que se lanzó al lado contrario; mientras que también de cabeza definió Gerardo Gordillo, antes de cerrar el primer tiempo.

Luis Martínez hizo el sexto gol a pase de Matan Peleg, una de las novedades de la Azul y Blanco, llegado desde Israel, donde creció desde los dos años de edad y donde juega en la segunda división.

El séptimo lo hizo Robin Betancourth, de zurda y el octavo Martín Ceballos, de penalti al estilo Panenka, en el minuto 79.

El noveno y décimo fueron de Jorge Vargas y John Méndez, respectivamente, para sellar una contundente victoria que igualó el 10-0 a Anguila en Liga de Naciones, en septiembre de 2019.

Los jugadores aprovecharon cada gol para rendir homenaje a Carlos 'el Pescado' Ruiz, el goleador histórico de la Azul y Blanco, que hace cinco años se retiró del fútbol en un partido precisamente contra San Vicente y las Granadinas en el que marcó cinco de los nueve tantos que hizo Guatemala.

La victoria de este viernes fue crucial para las aspiraciones en la ruta mundialista, porque el Grupo C solo da un boleto a la siguiente ronda y el triunfo los puso por ahora en primer sitio, con 9 puntos, tres por encima de Curazao y con una diferencia de ocho goles más que los caribeños, selección que ahora dirige Kluivert.

El equipo de Villatoro ha derrotado 1-0 a Cuba, 0-3 a las Islas Vírgenes Británicas y 7-0 a San Vicente, en tanto que Curazao goleó 5-0 a San Vicente y venció 2-1 a Cuba.

Precisamente Guatemala y Curazao se enfrentarán el próximo martes en el duelo que definirá el equipo que avance a la siguiente fase de la eliminatoria de la Concacaf.

- Ficha técnica:

10. Guatemala: Nicholas Hagen; José Pinto, Gerardo Gordillo, Moisés Hernández (John Méndez, m.62); Rodrigo Saravia, Matan Peleg, Rudy Barrientos (José Carlos Martínez, m.78), Stheven Robles; Luis Martínez (Marvin Ceballos, m.62), Óscar Santís (Jorge Vargas, m.45) y Darwin Lom (Robin Betancourth, m.45).

Seleccionador: Amarini Villatoro.

0. San Vicente y las Granadinas: Jadiel Chance; Tristan Marshall (Joseph Kennijhe, m.90), Ted Roberts, Cornelius Stewart, Camal Bess (DIel Spring, m.38); Jahvin Suderland, Jamol Yorke, Brad Richards (Oryan Velox, m.45), Kyle Edwards (Zidane Sam, m.70), Kurtion Williams (Nazir McBernette, m.45); y Francis Gidson.

Seleccionador: Kendale Mercury.

Goles: 1-0, m.2: Darwin Lom. 2-0, m.12: Rudy Barrientos. 3-0, m.16: Óscar Santís. 4-0, m.33: Moisés Hernández, de penalti. 5-0, m.41: Gerardo Gordillo. 6-0, m.52: Luis Martínez. 7-0, m.66: Robin Betancourth. 8-0, m.79: Marvin Ceballos, de penalti. 9-0, m.85: Jorge Vargas. 10-0, m.88: John Méndez.

Árbitro: Erick Lezama, de Nicaragua. Amonestó a Sunderland y Yorke.

Incidencias: Partido de la ronda de clasificación de Concacaf al Mundial Catar 2022 disputado en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en Ciudad de Guatemala.