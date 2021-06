VÍDEO: Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Cada uno puede decidir si es optimista, yo lo soy"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, se mostró "optimista" con lo que puede dar España en la inminente Eurocopa, después del empate (0-0) este viernes ante Portugal en el Wanda Metropolitano, donde no quiso dar importancia a los pitos que recibieron tanto él como Morata en el regreso de la afición.



"Lo que más me ha gustado ha sido la actitud de la selección, de las cosas que hemos trabajado en los primeros 60 minutos conseguimos anular a la campeona de Europa y de la Liga de Naciones, no han dado tres pases seguidos. Nos ha faltado un poco más de tranquilidad a la hora de elaborar las jugadas", dijo en rueda de prensa.



El preparador de la 'Roja' explicó que lo que menos le gustó fue el resultado, con media hora final de cambios. "Estoy satisfecho, la última media hora entran jugadores de refresco, el ritmo ha sido muy alto, mucho calor. Lo que menos me ha gustado ha sido el resultado, pero hemos tenido aproximaciones para ganar", afirmó.



"Después de dos partidos contra Alemania, dos contra Países Bajos y Portugal, España no ha perdido ninguno y ha dado la cara. Cada uno puede decidir si es optimista o si le ilusiona, yo lo soy. Afrontaremos el partido de Lituania intentando mejorar", añadió.



Por otro lado, Luis Enrique fue preguntado por un posible problema con el gol. "Mi trabajo es el de generar confianza, que los jugadores den su mejor versión y que el equipo muestre una identidad, que genere ocasiones de gol. No me enfado cuando fallan ocasiones, los primeros interesados en marcar son ellos, esto no es fácil. No me preocupa, me ocupa como entrenador", afirmó.



"La última acción del partido, en la que Morata, después de haberse matado a presionar, haciendo un trabajo increíble, en el minuto 90 es capaz de hacer una acción de 40 metros, a máxima velocidad, engañar al portero y con mala suerte se le va un poco en el larguero, yo creo que es para levantarse y aplaudir, pero debo ser el que menos sabe de fútbol. Le he visto muy bien de moral está muy acostumbrado", añadió.



Luis Enrique, que empezó diciendo que le da "igual" que le piten, afirmó que sí le molesta que lo hagan con los jugadores, como le ocurrió a Morata. "No toco el balón, no me va a afectar que me piten. Sí que me molesta que lo hagan con mis jugadores, pero entiendo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo ni me he enterado", apuntó.



Además, el seleccionador fue preguntado por Unai Simon. "Ha estado bien, más allá de algún error, como los demás. Lo que me gusta de Unai es su personalidad, un error no le va a condicionar", comentó, antes de referirse a Laporte. "Le he visto como esperaba, muy bien. No es común dos centrales zurdos, excepcionales Pau y Laporte, dominadores, con personalidad", afirmó.



