Venezuela.- Casado condena "la expropiación de El Nacional por Maduro" y pide a Sánchez liderar sanciones en la UE a las dictaduras

04-06-2021 El líder del PP, Pablo Casado, se reúne con el editor Henrique Otero para "condenar la expropiación de El Nacional por Nicolás Maduro". POLITICA PP



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha condenado la "expropiación de El Nacional por Nicolás Maduro" y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a liderar sanciones en el seno de la Unión Europea contra "la dictadura venezolana, cubana y nicaragüense".



Así se lo ha trasladado Casado al presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, con el que ha mantenido una reunión presencial este viernes en su despacho de la sede nacional del Partido Popular, en la calle 'Génova' 13.



"Me reúno con el editor Henrique Otero para condenar la expropiación de El Nacional por Maduro", ha informado el propio presidente de los 'populares' en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



Recientemente, en una entrevista con La Prensa de Nicaragua, Henrique Otero explicó que en Venezuela no hay libertad de expresión y se sigue el modelo cubano de comunicación. Además, dijo que la expropiación de ese medio de comunicación por parte del régimen de Maduro es "una toma militar y no de un embargo judicial".



CASADO PIDE LA LIBERACIÓN DE CRISTIANA CHAMORRO



Casado, que ha sido estos meses muy crítico con la posición del Ejecutivo con Venezuela, ha hecho hincapié una vez más en que España "debe liderar las sanciones UE a la dictadura venezolana, cubana y nicaragüense".



Además, el presidente de los 'populares' ha exigido "la inmediata liberación" de Cristiana María Chamorro, líder de la oposición al presidente de Nicaragüa, José Daniel Ortega.



Chamorro, opositora y precandidata nicaragüense, quedó este miércoles bajo arresto domiciliario por supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica, a través de su fundación, en medio de las especulaciones sobre su posible candidatura a las presidenciales del próximo 7 de noviembre.