Uruguay extraña a Cavani y apunta contra el VAR

Con un gol anulado que generó fuertes críticas al papel del VAR, Uruguay volvió a dejar puntos en casa en la clasificatoria sudamericana rumbo al Mundial de Catar-2022, en el empate 0-0 frente a Paraguay en el que la Celeste extrañó demasiado al 'Matador' Edinson Cavani.

En un encuentro cerrado y luchado, como era previsible, en el estadio Centenario de Montevideo, la Celeste intentó por varios lados pero poco pudo hacer ante la sólida barrera guaraní y la falta de puntería de un Luis Suárez desconocido frente a las pocas posibilidades que tuvo.

El goleador histórico de la Celeste, con 63 tantos, se mostró más enchufado con el ingreso en el segundo tiempo de Facundo Torres, el delantero estrella de Peñarol de 21 años que debutó con la selección mayor y con el cual el local ganó en ímpetu pero no en chances de gol.

El empate, con el que la Celeste vuelve a dejar puntos de local tras la derrota 2-0 ante Brasil en la fecha anterior, dejó todo incambiado: con 7 puntos al igual que los paraguayos pero peor saldo de goles, Uruguay continúa en la quinta posición que depara un repechaje con un seleccionado de otro continente.

La Celeste deberá pulir su estrategia frente a Venezuela el martes próximo, cuando una vez más jugará sin Cavani, suspendido por dos fechas tras su expulsión en el partido con Brasil.

- Un VAR para el VAR -

El 'Matador', que aprovechó su exclusión el jueves para acompañar a su esposa en el parto de su cuarto hijo en Montevideo, había recibido la tarjeta roja ante los auriverdes a instancias del videoarbitraje. El mismo que el jueves volvió a ser un dolor de cabeza para el conjunto charrúa.

"No es la primera vez que se dan decisiones equivocadas. Tenemos a Cavani afuera por dos partidos con el motivo de la violencia excesiva, algo que me gustaría que me lo definan", recordó el entrenador Oscar Tabárez en conferencia de prensa luego del partido ante los guaraníes, donde una decisión del VAR echó por tierra un tanto que le habría dado la valiosa victoria a su equipo.

Es que el delantero celeste Jonathan Rodríguez marcó un gol que fue anulado a instancias del línea primero, y tras chequeo del VAR después, por posición adelantada de Matías Viña, que si bien se encontraba en posición adelantada, no participó de la jugada de gol.

"Cuando un jugador está adelantado pero no le llega la pelota o no se dirige a él, no puede ser sancionado un fuera de juego", indicó Tabárez en entrevista con AUF TV.

"Si seguimos así, vamos a tener que poner un VAR del VAR", añadió.

"Lo único que aspiramos es a tener decisiones justas, la equivocación tiene que ser del árbitro y el videoarbitraje tiene que corregirlo si es así. A veces la decisión (equivocada) viene más por el VAR que por el propio árbitro".

La indignación también llegó al plantel. El capitán del equipo, Diego Godín, tuiteó un video de la jugada con las palabras "Vergüenza @CONMEBOL", mientras que el defensa José María Giménez hizo lo mismo y escribió "Hay algo que me pierdo se ve...".

Incluso José Luis Chilavert, el histórico portero y capitán de la selección paraguaya, opinó que la Celeste fue perjudicada por el VAR. "Uno tiene que ser objetivo y fue gol de Uruguay", dijo a radio La Red de Argentina.

Para el exarquero, con estos "horrores" el VAR que "supuestamente llegó para transparentar (...), cada vez pierde credibilidad".

- "Tiempo" y "paciencia" -

Más allá de la polémica y el enojo por el gol anulado, Tabárez fue autocrítico con el rendimiento de su equipo.

"Abusamos mucho de las pelotas largas (...). Lo que tiene que ser una cosa excepcional o sorpresiva se transformó en algo común", admitió, a la vez que remarcó que "el medio campo no estuvo a la altura de sus posibilidades".

Para el 'Maestro', que lleva 15 años ininterrumpidos al frente de la Celeste, tras una primera etapa entre 1988 y 1990, el choque "pudo haber sido un traspié, una oportunidad que no salió" como se quería, "pero esto sigue".

"No todo fue negativo y no todo se explica a través del resultado", valoró.

El entrenador remarcó que en una eliminatoria, a excepción de los equipos poderosos, "las posiciones de clasificación históricamente se definen en la penúltima y la última fecha".

Por eso, "se necesita tiempo, paciencia, y en eso tenemos bastante experiencia".

