Tolima pierde pero se mete en las semifinales en el regreso de la liga colombiana

En la imagen, un registro de otra celebración del jugador Ángelo Rodríguez del Deportivo Cali. EFE/Luis Robayo/Pool/Archivo

Bogotá, 4 jun (EFE).- El Deportes Tolima perdió 2-0 este viernes contra el Deportivo Cali en el juego de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana pero se clasificó a las semifinales en el regreso de ese campeonato que duró más de un mes suspendido por la crisis social que vive el país.

El equipo de Ibagué aprovechó el 3-0 de la ida para clasificar en un partido en el que los 'Azucareros' tuvieron que jugar como locales en el estadio Armando Maestre de Valledupar, en cuyas afueras hubo enfrentamientos entre un grupo de personas que protestaron contra la realización del juego y la Policía.

El partido, que definió además el rival de La Equidad en las semifinales y estaba programado inicialmente para principios del mes pasado, había sido aplazado al menos cinco veces por el rechazo de los manifestantes a que el partido se disputara en ciudades como Cali y Medellín y por la crisis social del país.

Pese a ello, el encuentro se jugó sin mayores dificultades y los caleños, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, tomaron el control desde el principio y trataron de hacer daño bajo el liderazgo del uruguayo Gastón Rodríguez, quien abrió el marcador al minuto 22 con un gol de penalti luego de que el centrocampista Andrés Colorado fuese derribado en el área.

El equipo 'Azucarero' siguió atacando y consiguió el 2-0 once minutos después en una buena jugada colectiva entre el uruguayo, Marco Pérez y Ángelo Rodríguez, que definió en el área ante un Álvaro Montero que no pudo hacer mucho para evitar la anotación.

Sin embargo, el Cali perdió impulso y en la etapa complementaria cedió ante un Tolima que trató de darle control al partido bajo el liderazgo del joven Jaminton Campaz, una de las principales promesas de la liga colombiana.

El uruguayo Rodríguez, el mejor de los caleños, tuvo la única clara de su equipo en la etapa complementaria con un remate al palo en el minuto 77 y, en la siguiente jugada, el "Vinotinto y Oro" estuvo por sellar su clasificación con otro remate de Juan Fernando Caicedo que también se estrelló en la madera.

Al final, el partido continuó luchado, el Cali intentó sin éxito llegar a la portería de Montero y el Tolima aguantó el marcador que le permitirá buscar un cupo a la final contra La Equidad.

La otra semifinal la disputarán Millonarios y Junior de Barranquilla, pero ambos partidos aún no han sido programados y su realización sigue en veremos por la crisis de Colombia.