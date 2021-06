Tito el Bambino y Lenny de la Rosa lanzan el tema "Si nos pasamos de tragos"

En la imagen, el cantante Tito El Bambino. EFE/Giorgio Viera/Archivo

San Juan, 4 jun (EFE).- El cantante puertorriqueño Tito el Bambino y el cubano Lenny de la Rosa lanzan al mercado "Si nos pasamos de tragos", tema que pretende ser una propuesta innovadora fusionando sonidos tropicales con el pop urbano.

La discográfica de "Si nos pasamos de tragos" informó este viernes, a través de un comunicado, que se trata de una nueva incursión en la música del artista cubano polifacético.

La colaboración de De la Rosa con Tito el Bambino llega después de varios lanzamientos importantes, como su más reciente sencillo, "Pura Falsedad".

Lanzada bajo el sello de Rouvroy Entertainment, la canción ya está disponible en todas las plataformas de música digitales y el video en el canal de YouTube de De la Rosa.

El tema contó con la participación del productor colombiano El High y fue compuesto por ambos artistas.

"Estoy agradecido por la oportunidad de hacer lo que me apasiona y que el público viva junto a mí este gran sueño. Desde Cuba lo soñé y hoy es una realidad", dijo De La Rosa, quien comenzó en la industria musical como corista de Gloria Trevi.

"Disfruto mucho hacer canciones que llenen al público de vibras positivas y este tema es muy alegre, bailable y con un ritmo contagioso perfecto para encender el verano. Además, ha sido un honor colaborar con Tito El Bambino, le dio al tema su sello característico y ambos le inyectamos nuestras raíces caribeñas convirtiéndolo en un tema con mucho sabor", destacó.

El video musical estuvo bajo la dirección de Ricardo Agudelo y se filmó en Puerto Rico.

De la Rosa estudió música y percusión en la Escuela Nacional de Artes en Cuba y llegó a la industria musical como corista de Gloria Trevi, con quien dio sus primeros pasos artísticos en México.

En México también se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Radicado ya en Miami, apostó más por su talento musical y fortaleció su carrera artística con éxitos como "Nadie me lo hace como tú", "Besando otra boca", "No me Acostumbro", "El Secreto", "Mentiras" y "Brujería".