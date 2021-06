Tabárez critica al VAR tras el gol anulado a Uruguay frente a Paraguay

El entrenador de Uruguay, Oscar Tabárez, criticó este jueves las decisiones de los encargados del videoarbitraje luego de que se utilizara la tecnología para anular un gol, por presunto offside, de su equipo frente a Paraguay, en partido de la séptima fecha del clasificatorio sudamericano para Catar-2022.

"Si seguimos así, vamos a tener que poner un VAR del VAR porque no puede ser", dijo Tabárez en entrevista con la plataforma de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF TV, tras el empate 0-0 de las selecciones charrúa y guaraní en el estadio Centenario en Montevideo.

Una de las grandes polémicas del partido en Montevideo se dio cuando el delantero celeste Jonathan Rodríguez marcó un gol que fue anulado a instancias del línea primero, y tras chequeo del VAR después, por posición adelantada de Matías Viña.

Pero Viña, que estaba en fuera de lugar, no participó de la jugada de gol.

"Cuando un jugador está adelantado, no le llega la pelota o no se dirige a él no puede ser sancionado un fuera de juego", indicó Tabárez.

"Se distinguían bien las camisetas. El jugador adelantado era Viña, y la posición de (Matías) Vecino, que fue el que recibió el rebote o el que continuó la jugada, era totalmente regular", insistió.

El capitán del equipo, Diego Godín, tuiteó un video de la jugada con las palabras "Vergüenza @CONMEBOL", mientras que el defensa José María Giménez hizo lo mismo y escribió "Hay algo que me pierdo se ve...".

También el exárbitro internacional argentino Javier Castrilli se pronunció a través de Twitter con varios posteos.

"No hago más que repetir el gol de Rodríguez y no puedo creer que lo hayan anulado... TREMENDO (...) Cuesta trabajo aceptar que se equivoquen tanto con el VAR", escribió.

"Si te anula algo tan claro... Nicolás Gallo (var) pasa a ser NADA CONFIABLE", insistió Castrilli sobre el árbitro colombiano encargado del videoarbitraje.

- "Esto es largo" -

No obstante, el DT celeste fue autocrítico con el rendimiento de su equipo.

"Abusamos mucho de las pelotas largas (...). Lo que tiene que hacer una cosa excepcional o sorpresiva se transformo en algo común", admitió, a la vez que remarcó que "el medio campo no estuvo a la altura de sus posibilidades".

Tabárez destacó la mejora del conjunto uruguayo en el segundo tiempo, y en particular tras la entrada del debutante Facundo Torres, delantero de 21 años de Peñarol.

"Demostró la pasta para venir a la selección (...) Expuso el potencial", dijo el 'Maestro'.

También reconoció que "Paraguay es un equipo difícil, por algo todavía no perdió en la eliminatoria".

Para el 'Maestro', que lleva 15 años al frente de la Celeste, tras una primera etapa entre 1988 y 1990, el choque "pudo haber sido un traspié, una oportunidad que no salió" como se quería. "Pero esto sigue, es muy largo".

gv/ma/cl