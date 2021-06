Rusia/EEUU.- Putin se muestra dispuesto a "mejorar" las relaciones con EEUU de cara a la cumbre con Biden

El mandatario denuncia que Washington quiere "detener el desarrollo" de Rusia



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha mostrado este viernes dispuesto a "mejorar" las relaciones con Estados Unidos, de las que ha dicho que se encuentran en un "nivel extremadamente bajo", de cara a la reunión que mantendrá con el presidente, Joe Biden, el 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra.



Putin ha incidido en que discutirá con Biden "los temas de las relaciones bilaterales". "Parto del hecho de que debemos tratar de encontrar un camino que conduzca a la mejora de esas relaciones. Hoy están en un nivel extremadamente bajo", ha continuado, remarcando que es una circunstancia que se conoce "muy bien".



"Hablaremos sobre la estabilidad estratégica, la solución de los conflictos internacionales que se encuentran en la fase más activa, hablaremos de los procesos de desarme y de la lucha contra el terrorismo, espero (...) Esa es, a grandes rasgos, nuestra agenda", ha detallado durante su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF). Asimismo, ha mencionado que tratarán "la lucha contra la pandemia" y "las cuestiones ecológicas".



No obstante, durante su discurso, el mandatario del país euroasiático ha denunciado que Estados Unidos busca "detener el desarrollo" de Rusia. "Ellos (Washington) tienen solo una discrepancia: quieren detener nuestro desarrollo, lo dicen públicamente", ha censurado.



En este sentido, ha especificado que las acciones contra Moscú, como restricciones económicas o los "intentos" de influir en los procesos políticos internos, son el "producto de esa postura".



Cuestionado sobre si se prevé la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Estados Unidos, Putin ha afirmado que Rusia no adopta sanciones por su propio pie, sino que lo hace en respuesta a medidas similares. De forma paralela, ha remarcado que Moscú no "pretende intervenir" en los asuntos internos estadounidenses, aunque ha matizado que "sí sigue de cerca los acontecimientos" en el país norteamericano, como las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.