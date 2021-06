Rodrigo domina el primer día

El piloto argentino del equipo Kömmerling Gresini Moto3, Gabriel Rodrigo. EFE/Kai Försterling/Archivo

Montmeló (Barcelona), 4 jun (EFE).- El hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) dominó el primer día de entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña de Moto3 en el circuito de Barcelona, en Montmeló, al rodar en 1:47.950, que es la nueva referencia de la categoría al haberse modificado el trazado catalán en su curva número diez, incrementándose el recorrido total hasta 4.657 metros.

No tardaron demasiado en producirse los primeros percances pues prácticamente cuando comenzaba la sesión, se fue al suelo el turco Denis Öncü (KTM), sin consecuencias para su integridad física, como también el indonesio Andi Farid Izdihar (Honda) que si bien se llevó la mano derecha enseguida a su mano izquierda, pudo regresar sin demasiados problemas a su taller.

A ellos se unió poco después Daniel Holgado (KTM), líder en la clasificación provisional del FIM CEV Repsol de Moto3, que sustituye al lesionado piloto austríaco Maximilian Kofler, también sin consecuencias para su integridad física, aunque la moto quedó muy dañada y no pudo regresar a pista el piloto español.

Mientras, en el panel de tiempos el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) era el más rápido, con 1:49.245, aunque todavía más lento que el registro conseguido por la mañana por Sergio García Dols (Gasgas), 1:48.467.

No fue hasta los minutos finales, con el último cambio de neumáticos, cuando todos los pilotos regresaron a pista para intentar mejorar sus registros y precisamente Gabriel Rodrigo fue el que más bajó nuevamente su marca personal para rodar en 1:47.950, que ya era el más rápido de la categoría del fin de semana.

Rodrigo desbancó por algo menos de dos décimas de segundo al surafricano Darryn Binder (Honda) y en casi cuatro al italiano Romano Fenati (Husqvarna), que por la mañana sufrió una caída sin consecuencias en los primeros libres.

Tras ellos se clasificó el español Izan Guevara (Gasgas), segundo por la mañana tras su compañero de equipo, Sergio García Dols (Gasgas), que fue uno de los pilotos de la categoría que no pudo rebajar su mejor tiempo matinal en la segunda tanda y pasó de la primera a la séptima plaza, superado también por el japonés Ayumu Sasaki (KTM) y el español Jeremy Alcoba (Honda).

El líder del mundial, el español Pedro Acosta, mejoró considerablemente respecto a la mañana, cuando acabó vigésimo, para obtener una decimotercera posición a escasamente ocho décimas de segundo del autor del mejor tiempo, lo que en cualquier caso le permite el paso directo a la segunda clasificación, a expensas de lo que suceda en el tercer y último entrenamiento libre en Cataluña.

No consiguieron el pase a esa segunda clasificación directa pilotos de la talla del británico John McPhee (Honda), el italiano Dennis Foggia (Honda), brillante vencedor del Gran Premio de Italia hace apenas una semana, o los españoles Jaume Masiá (KTM), que no rebajaron su registro matinal.

En la decimonovena posición concluyó Xavier Artigas (Honda), con Adrián Fernández (Husqvarna), vigésimo cuarto, y Daniel Holgado en la vigésimo octava plaza.

Juan Antonio Lladós