Putin dice que aterrizaje en Minsk no fue forzoso y recuerda el caso Morales

San Petersburgo/Madrid, 4 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que el aterrizaje del avión comercial de Ryanair en Minsk no fue forzoso, y comparó este caso con el incidente en Viena en 2013 con el avión del expresidente de Bolivia Evo Morales.

En una entrevista telemática con los responsables de las principales agencias internacionales de noticias, entre ellas Efe, Putin hizo un breve resumen de su reunión la semana pasada con el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien negó el desvío forzoso de la aeronave que cubría la ruta Atenas-Vilna el pasado 23 de mayo.

"Me explicó que no aterrizó (forzosamente) aquel avión y que hubo un aviso de bomba a bordo. Y el piloto que podía aterrizar el avión en Vilna (...), decidió aterrizarlo en Minsk", dijo Putin.

Putin recordó el caso ocurrido en 2013 cuando Austria, a petición de EEUU, hizo aterrizar el avión en el que viajaba el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, por la sospecha de que el exanalista de la CIA Edward Snowden se encontraba a bordo.

"¿Cómo usted valora el aterrizaje en Viena del avión de Evo Morales? Tuvo que salir del avión. Hubo un registro. Fue en Viena y fue un avión de un jefe de Estado", dijo.

Putin se preguntó por qué en Viena se puede detener un avión oficial de "un país independiente" y no se puede desviar un avión en Bielorrusia cuando se recibió un aviso de bomba.

"Hay que librarse del doble rasero. No podemos decir que uno puede hacerlo y otro no", aseguró y también empleó el mismo paralelismo en la represión policial de las protestas en países europeos y en la antigua república soviética, escenario de protestas tras las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto de 2020.

Esta tarde, durante la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, el jefe del Kremlin ya negó categóricamente la implicación de los servicios secretos rusos en el incidente con el avión de Ryanair.

Putin opinó que el motivo de la atención mundial que causó el incidente es porque se trata de Bielorrusia, donde "muchos vecinos quieren influir".

En cuanto al periodista opositor bielorruso, Román Protasevich, que fue detenido tras el aterrizaje del avión en Minsk, Putin afirmó que no lo conoce ni le quiere conocer.

Después de la reunión entre Putin y Lukashenko en el balneario ruso de Sochi, el Kremlin informó de que el líder bielorruso había proporcionado a su colega ruso toda la información necesaria acerca del incidente, pero que en caso de necesidad podría aportar "más datos".EFE

