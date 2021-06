Portaltic.-Los creadores del estudio Sierra trabajan en un nuevo videojuego 20 años después del último

04-06-2021 The Secret, videojuego en el que trabajan Ken y Roberta Williams. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA KEN Y ROBERTA WILLIAMS



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



El matrimonio de desarrolladores Ken y Roberta Williams, creadores del estudio de videojuegos Sierra On-Line, que se especializaba en títulos de aventura gráfica, ha anunciado que trabaja en un nuevo videojuego, 20 años después del lanzamiento del último.



Los estadounidenses Ken y Roberta Williams fundaron Sierra On-Line -entonces, On-Line Systems y más tarde se llamó Sierra Entertainment- en 1979, y crearon series de aventuras gráficas populares como King's Quest, Space Quest, Police Quest, Gabriel Knight, Leisure Suit Larry y Quest for Glory, entre otras.



Sierra acabó siendo adquirida por el estudio Activision Blizzard en el año 2008 y dejó de hacer videojuegos, al igual que sus creadores, que no trabajaban en un título juntos desde hace más de dos décadas.



Ahora, los desarrolladores vuelven a la actividad, como han anunciado a través de un comunicado que han publicado en la página web oficial, en el que afirman que llevan trabajando durante seis meses en secreto en un nuevo videojuego.



El videojuego, conocido temporalmente como 'The secret', se está desarrollando en colaboración con el artista 3D Marcus Maximus Mera. Sus autores tienen planes de completar la beta en agosto y comenzar a probarlo.



Por ahora no se han avanzado detalles sobre el nuevo videojuego pero los Williams ha asegurado que tendrá "sabor a Sierra" y que será un título para un solo jugador.



Ken Williams ha explicado que su negativa a crear nuevos videojuegso cambió "cuando Roberta tuvo una idea inteligente para un juego", y también ha afirmado que se divierte "aprendiendo el entorno de desarrollo de Unity 3D".