Portaltic.-Google Chrome añade avisos de extensiones inseguras y herramientas de escaneo de seguridad en las descargas de archivos

04-06-2021 Imagen de un aviso de un archivo peligroso en Google Chrome POLITICA GOOGLE



MADRID, 4 Jun. (Portaltic/EP)



Google ha anunciado novedades en el modo de navegación segura mejorada del navegador de Chrome para notificar al usuario cuando una extensión no forma parte de su lista de extensiones seguras, así como otro servicio para escanear los archivos descargados y avisar si detecta que son inseguros con el fin de evitar ataques maliciosos.



Así lo ha indicado la compañía en su blog de seguridad, donde ha expresado que se trata de mejoras del servicio de navegación segura mejorada lanzado en mayo de 2020, que se puede activar en los ajustes de seguridad del navegador. Las novedades estarán disponibles desde Chrome 91.



Con las nuevas prestaciones, los usuarios que activen el modo de navegación segura mejorada podrán comprobar si las extensiones que descarguen son seguras, un caso que se da en el 75 por ciento de las extensiones presentes en la tienda de Chrome.



Al descargar una extensión de la tienda, si el navegador detecta que no es segura mostrará la advertencia en una ventana de diálogo, y se explicarán los motivos, por ejemplo, porque puede ver y modificar los datos de las páginas que visite el usuario. En ningún momento se impide su instalación.



Para que una extensión sea considerada segura, el desarrollador debe cumplir las políticas del Programa para desarrolladores de Chrome Web Store (del inglés 'Chrome Web Store Developer Programa Policies'). Los nuevos desarrolladores deben esperar algunos meses mientras cumplen las normas para que Chrome los considere fiables.



La empresa señala que, gracias al programa de navegación segura mejorada, el número de extensiones maliciosas que el navegador inhabilitó en 2020 creció un 81 por ciento.



Por otra parte, Google ha destacado que la otra mejora se refiere a la capacidad de ofrecer una mejor protección sobre los archivos que puede suponer un riesgo para el usuario.



Así, Chrome utilizará metadatos cuando un usuario descargue un archivo para establecer si este es potencialmente sospechoso. No obstante, si detecta que el archivo tiene cierto riesgo pero no es "claramente inseguro", solo emitirá una alerta y ofrecerá al usuario escanear el archivo más a fondo.



El hipotético escaneo se realizará con el modo de navegación segura mejorada y usará clasificadores estáticos y dinámicos en tiempo real para que el programa determine si el archivo no es seguro, en cuyo caso emitirá otra alerta.



Google aclara que este servicio no impide que el usuario pueda omitir las alertas en cualquier momento y abrir los archivos sin necesidad de escanearlos. Además, los archivos que se hayan cargado en este servicio serán eliminados un tiempo después del escaneo.