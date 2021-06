Poderoso gremio de mina Escondida en Chile y empresa inician discusión de contrato

SANTIAGO, 4 jun (Reuters) - El sindicato de trabajadores de la gigante Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, dijo el viernes que entregó su propuesta inicial para un nuevo contrato colectivo, lo que marca el inicio de unas negociaciones muy observadas por el mercado.

BHP, que controla el yacimiento, confirmó la recepción de la propuesta en un breve comunicado y tiene ahora 10 días para responder al gremio.

Las nuevas negociaciones en Escondida se producen cuando los precios del cobre se han disparado en medio de la creciente demanda y la escasez de oferta del metal rojo, lo que da a los operarios un apalancamiento adicional.

"Esta negociación se da en un entorno económico altamente favorable para la industria, el que se estima se proyectará en el tiempo", dijo el sindicato en un comunicado.

El poderoso gremio dijo a Reuters a mediados de mayo que espera lograr un contrato "justo y equitativo" pero, de ser necesario, están preparados para una huelga incluso más extensa que la de 44 días ocurrida en 2017.

Los agremiados solicitaron un bono único "equivalente al 1% de los dividendos pagados a los dueños en los tres últimos ejercicios" - BHP, Rio Tinto y Jeco Corporation - más un aumento salarial del 5%, un sistema de carrera "justo y objetivo" desarrollo y bonificaciones continuas para trabajadores basadas en el mérito.

"Nuestro Sindicato asumirá este proceso sabiendo que su resultado no sólo afecta a la Empresa y a los trabajadores, sino que al país en general, por lo que esperamos se pueda producir un desenlace beneficioso para todos, ya que no hay motivo alguno para que BHP no pueda hacerse cargo de nuestras peticiones", afirmó.

Otro sindicato separado de trabajadores de operaciones remotas de BHP que prestan servicios a Escondida y Spence ha estado en huelga desde el jueves pasado, lo que contribuye a un tenso ambiente. Las operaciones se mantienen normales pese a la protesta, dijo BHP a principios de esta semana.

