Pitingo se pronuncia sobre el complicado momento de su gran amigo Antonio David Flores

Amigo de Antonio David Flores desde hace muchos años, el nombre de Pitingo ha salido a la palestra en los últimos días después de que Olga Moreno confesase sus deseos de bautizar a David Flores y a Lola cuando regrese de 'Supervivientes' y revelase que él y su mujer Vero son los padrinos de su hija.



El artista ha reaparecido en la capitl este jueves con una aplaudida actuación a la que han asistido numerosos rostros conocidos y en la que Rocío Flores se ha convertido en una de las grandes protagonistas con su aparición sorpresa para apoyar al gran amigo de su padre.



Tras el concierto y feliz por el apoyo de Ro a la que "conocemos desde chiquitita y a la que queremos mucho", Pitingo ha hecho gala de su discreción cuando le hemos preguntado por Antonio David Flores y las declaraciones de Olga sobre el bautizo de David y Lola, bromeando con que "el que tiene que hacer la comunión soy yo", y asegurando que "no te voy a hablar de esas cosas porque en mi carrera no lo he hecho".



"No te puedo comentar nada. De mi vida te hablo todo lo que quiera, de la vida de los demás no hablaré", ha señalado cuando le hemos preguntado por el difícil momento de Antonio David, confesando su apoyo a su amigo al afirmar "ojalá todas las familias del mundo, porque la vida es muy corta y hay que estar bien todo el mundo".



Sin confirmar si ha visto la docuserie de Rocío Carrasco, Pitingo ha esquivado contestar si confía en Antonio David porque "no opino de la vida de los demás".



Eso sí, aunque Olga tendrá que llamarle para pedirle que sea el padrino de la pequeña, el artista no duda en confesar que aceptará "encantado" ser el padrino de "Lolilla, una niña pequeña que no tiene culpa de nada". "Hay que arreglarse los mayores, la familia, no solo ellos. Toda la familia para vivir bien y ya está".