O.Próximo.- El jefe de la UNRWA demanda "garantías claras e inequívocas" sobre la seguridad del personal en Gaza

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha demando este jueves "garantías claras e inequívocas" sobre la seguridad del personal que trabaja en la restauración de servicios críticos en Gaza.



En una declaración, Lazzarini ha expresado su preocupación por la "magnitud de los ataques dirigidos contra la alta dirección de UNRWA en la Franja de Gaza durante la semana pasada", incluidas protestas frente a sus oficinas.



Así, ha señalado a algunos "eslóganes, declaraciones y parodias que circularon en los últimos dos días en particular" contra el director y el director adjunto superior de Operaciones del Organismo de Socorro para los Palestinos Refugiados (OOPS) en el enclave, Matthias Schmale y David de Bold, respectivamente.



"Son inaceptables y equivalentes a las amenazas a la seguridad de los miembros del personal de la UNRWA", ha lamentado Lazzarini en un comunicado difundido por Naciones Unidas.



Las protestas comenzaron, según el comunicado, a raíz de comentarios en un canal de noticias de la televisión de Israel el 22 de mayo, en los que Schmale dijo que no cuestionaba la afirmación del Ejército israelí de que los ataques aéreos habían sido "precisos".



Schmale se disculpó posteriormente y explicó que había comentado la ferocidad de los ataques de Israel y apuntó a la "inaceptable e insoportable pérdida de vidas por parte de civiles".



Asimismo, Lazzarini ha señalado que ha recibido informes de que los dos altos funcionarios han sido declarados personas non gratas por "facciones palestinas", si bien ha precisado que la UNRWA no ha recibido notificación al respecto.



Ante estos hechos, el jefe de la agencia ha llamado al director adjunto superior en Gaza a la sede del organismo en Jerusalén para "consultas sobre la situación" y valorar "las medidas a tomar para permitir la continuación de todos los servicios del OOPS".



La UNRWA ha continuado ofreciendo a los dos hombres "apoyo total" y ha agradecido a "cada uno de los miembros del personal de la Oficina de Campo de Gaza por su compromiso y arduo trabajo durante y después de los 11 días de hostilidades".



Asimismo, ha dicho que la UNRWA "protestó enérgicamente y refutó la posición transmitida por las autoridades de facto en Gaza de que ya no podían garantizar la seguridad del personal".



"Lamentablemente, esa posición dejó al Organismo sin otra opción que pedir al personal que abandonara la Franja de Gaza, ya que su seguridad es una prioridad primordial para el OOPS", ha indicado, para aseverar que en el contexto de urgente necesidad, la UNRWA "debe poder desplegar todo su personal y sus esfuerzos sin ningún temor por su seguridad".



Por último, ha destacado que "este es un momento para una UNRWA fuerte" y ha añadido que "cualquier intento de empañar la reputación de la agencia o su personal solo puede socavar su capacidad para brindar servicios críticos a una población cuyas necesidades son inmensas, y solo están creciendo, después de las recientes hostilidades".