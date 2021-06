Namibia.- Namibia acepta la oferta alemana de compensación por el genocidio en el siglo XX, aunque "no es suficiente"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de Namibia, Nangolo Mbumba, ha anunciado este viernes que Namibia acepta la oferta de compensaciones ofrecida por Alemania tras reconocer como genocidio las atrocidades cometidas contra las etnias herero y nama en la actual Namibia durante la época colonial, aunque ha lamentado que "no es suficiente".



La decisión del país africano se da tras nueve meses de negociaciones entre ambas naciones, que empezaron en 2015, aunque Mbumba ha reconocido en una rueda de prensa que no están "orgullosos de la cantidad final", recoge 'The Namibian'.



No obstante, ha considerado que esta declaración firmada por ambos "servirá como documento de base para guiar las futuras relaciones entre Namibia y Alemania", y que la suma de dinero alcanzada en el acuerdo irá destinada a proyectos en las regiones de Erongo, Khomas, Hardap, Kharas, Omaheke, Otjozondjupa y Kunene.



La compensación se centrara en una reforma agraria, en particular "la adquisición de tierras", ha detallado Mbumba, así como para el desarrollo de la tierra, la agricultura, los medios rurales y lo recursos naturales, entre otros.



También abarcara proyectos para garantizar suministro de energía y agua y educación y formación técnica y profesional. Además, el Gobierno establecerá un organismo para supervisar la implementación de los planes. La indemnización que se incluye en el acuerdo asciende hasta 1.100 millones de euros.



El Gobierno alemán clasificará las matanzas como genocidio desde la perspectiva actual como parte del acuerdo. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, también pedirá oficialmente el perdón en una ceremonia en el Parlamento de Namibia.



Las tropas alemanas mataron a unos 65.000 herero y 10.000 nama en una campaña que se prolongó entre 1904 y 1908 para sofocar una revuelta. Otros miles fueron recluidos en campos de concentración u obligados a vagar por el desierto hasta morir. Los historiadores y Naciones Unidas ya lo habían calificado como el primer genocidio del siglo XX.