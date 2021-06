Nacionales y extranjeros compiten en el boyante mercado inmobiliario de Florida

Fotografía cedida por Top of Mind donde muestra una vista aérea de The Grove Resort & Water Park, un complejo de viviendas cercano a Walt Disney World en Orlando, Florida (EE.UU.) EFE/ Top Of Mind

Miami, 4 jun (EFE).- La pandemia de covid-19 ha impulsado a niveles sin precedentes el negocio inmobiliario en determinados lugares de la Florida y los compradores nacionales e internacionales, especialmente latinoamericanos, están compitiendo por igual por un pedazo del llamado "estado del sol".

Desde México hasta Argentina, los latinoamericanos interesados en invertir en bienes raíces están descubriendo mercados terciarios en Florida donde las propiedades son relativamente más accesibles y con mejores perspectivas de ganancia en comparación con ciudades como Miami y Fort Lauderdale, según expertos inmobiliarios.

"Orlando es una de las ciudades que ha ganado mucho terreno entre compradores internacionales que buscan crecer y proteger su patrimonio, ya que las economías en nuestros países están tan inestables", señala Consuelo Vilar, directora de ventas en México para The Grove Resort & Water Park, un complejo de viviendas cercano al Walt Disney World en Orlando.

"Desde que los parques temáticos reabrieron luego de una cuarentena nacional el año pasado, Orlando ha visto una demanda sin igual por casas y condos que se puedan rentar por corto plazo y generar una ganancia en dólares", dice en unas declaraciones a la agencia de comunicación Top of Mind.

INVENTARIOS A LA BAJA

El inventario de casas en venta en Orlando se redujo en abril un 7,8 %, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de esa zona del centro de Florida donde tienen su casa los famosos parques temáticos.

En ese mes solo había 2.655 casas a la venta en el mercado de Orlando, el nivel más bajo desde que la organización comenzó a medir los inventarios en 1995.

A este paso, la organización estima que ese inventario se va a liquidar en tres semanas. Seis meses de inventario se considera un mercado equilibrado.

Eduardo Barajas, un inversionista de México, compró en enero pasado un apartamento amueblado en The Grove, cuyos desarrolladores, BTI Partners, ofrecen un programa de administración para la renta a corto plazo con un retorno garantizado por un tiempo determinado.

"Yo empecé a buscar una propiedad en Orlando en agosto", dijo Barajas, quien ha visitado Orlando por más de 40 años pero nunca antes había pensando en comprar una propiedad en esa ciudad.

"En octubre, fui a The Grove y me gustó la cercanía a Disney World y que ofrecían un retorno garantizado que me cubre los gastos de manutención, incluyendo el préstamo que saque para comprar el apartamento", dijo en unas declaraciones a Top of Mind.

Dueño de una consultoría financiera con oficinas en la ciudad de México y en el estado de Yucatán, Barajas decidió financiar el 60 % del precio de compra (400.000 dólares) y con lo que le genera el alquiler de la propiedad paga los gastos y le queda algo para él.

Y PRECIOS EN AUMENTO

Barajas destaca la rápida valorización de las propiedades en Orlando debido a la escasez de oferta.

En ciertas áreas de Orlando el precio medio de la vivienda aumentó más de 30.000 dólares desde marzo de 2020 hasta marzo de este año, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la zona de Orlando.

"Una grave escasez de viviendas a la venta junto con una intensa demanda de los compradores sigue haciendo subir los precios de las viviendas," dijo Cheryl Lambert, presidente de Florida Realtors y dueña de la inmobiliaria Only Way Realty Citrus.

"Con suerte, a medida que veamos más señales positivas de que la pandemia se está calmando y nuestra economía está mejorando, los vendedores que han estado indecisos estarán listos para poner sus casas a la venta", subrayó.

Vilar, quien está basada en México, dijo que el interés de los latinoamericanos por invertir cuanto antes es uno de los factores de la escasez de propiedades en venta.

"Muchos están desesperados comprando propiedades ahora, antes de que sigan subiendo de precio y su capital se le siga desvalorizando en sus países", subraya.

Una prueba está en que en marzo el equipo de ventas de The Grove vendió 15 apartamentos en el resort, en abril vendió 25 y en mayo 23, dice Vilar a Top of Mind.

"Hasta hace poco la mayoría de los compradores eran de México pero ahora mismo estamos viendo argentinos, colombianos, chilenos y de otros países con problemas políticos empeorados por la pandemia", añadió Vilar.

Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Florida, Brasil, Venezuela y Argentina están entre los cinco países de los que procedían más comparadores de bienes raíces en Florida entre agosto de 2019 y julio de 2020.

"Pero eso va a cambiar pues desde que comenzó la pandemia, hemos visto compradores de México, Chile y de otros países de América Latina entrar al mercado de la Florida", agrega Vilar.