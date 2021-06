Musk es positivo para bitcóin, dice CEO de Binance.US

(Bloomberg) -- El líder de una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos considera que el impacto de Elon Musk en la industria es positivo, incluso en un mal día.

“Ya sea que presione a los mercados al alza o a la baja, eso probablemente sea bueno a largo plazo”, dijo el director ejecutivo de Binance.US, Brian Brooks, en una entrevista de Bloomberg Quicktake. “Si Elon Musk está tan interesado en las criptomonedas, las criptomonedas deben ser bastante importantes”.

El bitcóin se desplomó el viernes después de que Musk insinuara una posible ruptura con la mayor criptomoneda. Su volatilidad se ha intensificado en las últimas semanas en respuesta a varias publicaciones en redes sociales del fundador de Tesla Inc.

“Espero que no él esté negociando cuando los precios se muevan después de que tuitee”, dijo Brooks. “Pero si no lo está haciendo, es un país con libertad de expresión”, señaló, y añadió que “los pánicos de mercado a corto plazo nunca son una buena razón para que alguien compre y venda”.

Brooks, hasta hace poco un alto regulador bancario que se hizo cargo de Binance.US el mes pasado, señaló que su empresa está en conversaciones sobre nuevos acuerdos para expandir la compra de criptomonedas en las cuentas de administración de patrimonio de clientes en EE. UU. Dijo que él mismo ha estado comprando critpoactivos, y sugirió que la gente debería tener la mayoría de sus tenencias en bitcóin como el “inquilino ancla” de la industria.

Sin embargo, afirmó que la utilidad de ethereum está aumentando, y “estoy con todo por el momento”.

Ethereum “es la plataforma actual para construir cosas”, dijo. “Fue la primera en salir al mercado que creó una plataforma real sobre la que las personas que iban a matar a los bancos podían construir sus aplicaciones, y ahora ves eso a gran escala, así que tengo mucha confianza en que será así”.

