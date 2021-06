Morikawa termina líder en una jornada suspendida por lluvia en el torneo Memorial

EFE/EPA/TANNEN MAURY

Dublin (Ohio, EEUU), 3 jun (EFE).- El estadounidense Collin Morikawa registró 66 golpes (-6) que lo dejó al frente de la clasificación provisional en la incompleta primera ronda del torneo Memorial, del PGA Tour, que fue suspendida en la sesión de la tarde por causa de la lluvia.

El joven golfista estadounidense sintió buenas vibraciones con un viejo putter en condiciones de lluvia suave que se presentaron el jueves por la mañana en el Memorial.

Eso le dio una ventaja de un tiro sobre su compatriota Adam Long que acabó segundo (67, -5), mientras un grupo de cuatro entre los que se encuentra el español Rafael Cabrera acabaron empatados en el tercer lugar con registro de 68 (-4).

El clima fue tan malo que la primera ronda se suspendió dos veces, con solo la mitad del campo terminando la ronda.

Para Morikawa, el nombre del torneo también es diferente. Ganó un desempate en Muirfield Village el año pasado en el Workday Charity Open, un evento único para reemplazar al John Deere Classic cancelado por la pandemia del coronavirus.

Pero hay un nivel de comodidad en el campo que construyó Jack Nicklaus, sin importar cuánto se haya renovado y remodelado. Y fue un jueves ruidoso ya que el torneo ha dejado al menos un 25% de capacidad de aficionados en el campo, algo que no se dio el año pasado.

El español Jon Rahm es el campeón defensor en el Memorial y se enfrentó a una prueba mucho más fuerte por las condiciones reinantes en el campo.

Nicklaus sabía que iba a rehacer las calles y los greens, así que los dejó ir para el Memorial y las condiciones eran tan duras como un Abierto de Estados Unidos.

Rahm lo hizo bien en las condiciones suaves con un 69 (-3), empatado con el campeón del Abierto Británico Shane Lowry, y los estadounidenses Justin Thomas y Rickie Fowler, quien necesita un segundo puesto para pasar al top 60 en el ranking mundial y evitar la clasificación del Abierto de Estados Unidos, el lunes.

Los también estadounidenses Jordan Spieth y Bryson DeChambeau junto al norirlandés Rory McIlroy no pasaron un par de hoyos antes de que el clima lo detuviera todo.

Debían regresar el viernes por la mañana para terminar la primera ronda, y luego regresar para la segunda ronda.

El pronóstico fue mejor para el resto de la semana, y la oscuridad no llega hasta las 21:00 horas del Este.

Junto a Cabrera y Rahm el único jugador latinoamericano que pudo concluir el recorrido en la jornada fueron el argentino Emiliano Grillo que tuvo un registro de 71 (-1), vigésimo puesto, y el colombiano Camilo Villegas (73, +1), que ocupó el 61.

Otros tres jugadores latinoamericanos, el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Sebastián Muñoz no pudieron concluir la primera ronda, algo que harán mañana, viernes, a primera ronda.