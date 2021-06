México.- México acusa al secretario de general de la OEA de "facilitar" un golpe de Estado en Bolivia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha valorado este viernes la actuación del actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, como "una de las peores en la historia" y le ha señalado directamente de haber "facilitado prácticamente un golpe" en Bolivia.



Ebrard ha señalado que son "muy dudosas y cuestionables" las acciones que Almagro ha llevado a cabo en los asuntos internos de algunos Estados miembro, y ha puesto como ejemplo el "oprobioso" caso de Bolivia, en donde "facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años".



"Su actuación es la peor, o de las peores, que ha habido en esa organización", ha recalcado el ministro de Exteriores mexicano durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional, en donde también ha lamentado que Almagro haya estado actuando "de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros, como si fuera autónomo, independiente, él asume que no necesita consultarnos".



Pese a ello, Ebrard ha recalcado que México no se opondrá a la presencia de observadores de la OEA la jornada electoral de este domingo en el que están en juego 21.000 cargos públicos, entre diputados federales, gobernadores, alcaldes, o presidencias municipales y otros.



"La OEA ha estado en México en diversos procesos electorales y ha solicitado estar en este y México tiene una política que no prohíbe a ninguna organización internacional y menos de las que formamos parte que puedan enviar a sus observadores, siempre y cuando cumplan con la legislación mexicana", ha explicado.