Marruecos.- España confía en resolver "lo antes posible" la crisis con Marruecos tras la "transparente" salida de Ghali

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno español no da aún por resuelta la crisis política con Marruecos aunque sigue trabajando de forma "discreta" para resolverla "lo antes posible", según fuentes diplomáticas que han presumido de una actuación "transparente" en la salida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, trasladado esta semana de vuelta a Argelia.



Las fuentes han insistido en que la crisis ni la ha "buscado" ni la ha "alimentado" España, que sigue considerando "estratégicas" sus relaciones con Marruecos. El objetivo sigue siendo "la normalización de la relación bilateral", algo que no se da por conseguido pese a la reciente salida de Ghali de España.



"Somos el mejor embajador que tiene Marruecos en la Unión Europea y así lo hemos trasladado", en público y en privado, han afirmado las fuentes, que pese a que no han querido detallar cuál es el nivel actual de los contactos sí han dicho que "no consta" ningún plan para una visita de rango ministerial al reino alauí.



El Gobierno marroquí se quejó de que no había sido informado previamente del traslado de Ghali a España por razones médicas, pero horas antes de la salida del dirigente saharauis sí fue notificado "a través de cauces diplomáticos ordinarios. "Hemos sido transparentes", sostienen desde Exteriores.



Respecto a la implicación de otros países en esta crisis, fuentes diplomáticas han enmarcado la conversación de esta semana de la ministra Arancha González Laya con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, dentro de los contactos "regulares" que mantienen ambos "socios", intentando desligarla expresamente de la crisis marroquí.