Mari Carmen Ortega Cano se pronuncia por primera vez sobre la docuserie de Rocío Carrasco

MADRID, 4 (CHANCE)



Demostrando la buena relación que le une con Ana María Aldón, Mari Carmen Ortega Cano ha sido la acompañante de su cuñada en el concierto de Pitingo en la capital; un evento al que iba a acudir su hermano José pero al que, finalmente, ha preferido no asistir por no encontrarse del todo bien.



Muy preocupada por el torero, Mari Carmen señala que está "un poquito venido abajo. Está un poco regular" y desvela cómo le ve tras la comentadísima docuserie de Rocío Carrasco: "Él es una persona muy familiar, nunca ha entrado en polémicas de nada, no le gusta el mal rollo".



Tan discreta como de costumbre y desvelando que ella no tiene relación con la hija de Rocío Jurado - al contrario que sus hermanos Conchi y Paco - Mari Carmen ha preferido no dar su opinión sobre el desgarrador testimonio de Rociíto, aunque no ha podido evitar comentar que, si dijese lo que piensa de la visita de la joven a la tumba de su madre en Chipiona, "se iba a fomar mucho lío y no quiero, por lo que no voy a decir nada".



Unas palabras que dejan ver que no está de acuerdo con lo que está haciendo la hija de 'La más grande', en la que ahora piensa más que nunca: "Me acuerdo mucho de Rocío Jurado. Ella quería la familia unida, era una gallina arropando a todos". "Ojalá se una la familia", ha concluido esperanzada la hermana de Ortega Cano.