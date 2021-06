Maduro critica que el Gobierno de EE.UU. se niegue a donar vacunas a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 3 jun (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este jueves que el Gobierno de Estados Unidos done vacunas al mundo y excluya al país caribeño, con el que mantiene un pulso y una enemistad manifiesta desde hace años.

"Acaba de declarar James Story (representante diplomático de EE.UU. para Venezuela desde Colombia) que el Gobierno de Joe Biden va a donar unas vacunas al mundo, pero que a Venezuela no le va a donar vacunas", manifestó Maduro durante un acto gubernamental para promocionar la agroindustria del país.

El motivo de la negativa de EE.UU. de donar vacunas es el "odio" del país norteamericano a Venezuela, dijo el presidente, a la vez que insultó al Ejecutivo de Joe Biden.

"Nos tienen un odio, sentimientos bajos, miserables. James Story, son ustedes miserables, que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes, somos bolivarianos, y Venezuela va a tener todas sus vacunas", añadió Maduro durante el evento transmitido en el canal de la televisión estatal VTV.

Maduro aseguró que "sobre la miseria del imperio se impondrá la grandeza moral y espiritual del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios, del pueblo venezolano".

"Miserables, no solo persiguen para que nadie venda vacunas a Venezuela, sino que, además, cuando pueden, abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos", añadió el mandatario.

Venezuela realiza, desde el pasado sábado, una nueva fase de vacunación en varios puntos del país, pese a que no ha hecho público el plan que se lleva a cabo, que es, según la oposición y organizaciones sanitarias, discriminatorio, al usar como referencia el Sistema Patria, utilizado para el reparto de ayudas estatales.

Este método está asociado al carnet de la patria, un documento no obligatorio ampliamente criticado al ser considerado un sistema de control ciudadano con fines electorales.

Por el momento, se desconoce el número de vacunas con las que cuenta el país, así como las que ya ha inyectado, puesto que la cifra varía en función del funcionario que brinde el dato.

Tampoco se ha hecho público el avance nacional de la vacunación, que pretende llegar al 70 % de la población en octubre, después de que Maduro prorrogara su expectativa de inmunización masiva, planteada inicialmente para agosto.

Según el último balance oficial, el número total de contagiados en Venezuela asciende a 236.755 y los fallecimientos a 2.674, unos datos que rebaten la oposición y las asociaciones de médicos independientes, que aseguran que hay una elevada "subestimación" en las cifras.