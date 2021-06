Líbano.-Beirut solicita a la ONU que pida financiación adicional para evitar el cierre del Tribunal Especial para Líbano

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El primer ministro en funciones de Líbano, Hasán Diab, ha reclamado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que pida financiación adicional para evitar el cierre del Tribunal Especial para Líbano (TEL) por la falta de fondos.



"El Gobierno de Líbano estaría agradecido a su excelencia si explora urgentemente medios diferentes y alternativos para financiar el tribunal junto al Consejo de Seguridad y los estados miembro", ha sostenido Diab en una misiva enviada a Guterres, según ha informado el diario 'The Daily Star'.



Así, ha resaltado que el posible cierre del TEL sería "muy grave" y ha agregado que afectaría no sólo a Líbano y a las víctimas del "bárbaro e indignante ataque contra el ex primer ministro Rafik Hariri y sus familias", sino "a la capacidad de las instituciones judiciales internacionales de hacer total justicia".



El tribunal, que ya ha notificado su grave situación a Naciones Unidas, depende en gran medida de contribuciones voluntarias de países donantes, que representan un 51 por ciento, mientras que el Estado libanés se hace cargo del 49 por ciento restante.



El TEL logró concluir en 2020 el juicio que había iniciado en 2014 y en el que examinó la supuesta responsabilidad de varios miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el asesinato de Hariri, que falleció en 2005 víctima de un atentado en el que también perdieron la vida alrededor de una veintena de personas más.



El juicio, desarrollado en ausencia de los cuatro imputados, concluyó con una única condena, la de Salim Jamil Ayyash. Hezbolá siempre ha mostrado su rechazo absoluto al proceso y ha cuestionado la supuesta politización de la corte, que consideran bajo la influencia de Estados Unidos e Israel.