La provincia de Buenos Aires firma un acuerdo para comprar 10 millones de vacunas

En la imagen, la aplicación de una vacuna contra la covid-19, en la Provincia de Buenos Aires, (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este viernes la firma de un acuerdo con el laboratorio indio que produce la vacuna contra el coronavirus Covaxin para la compra de 10 millones de dosis, con opción a extenderlo hasta las 15 millones de unidades.

"Hemos firmado acuerdo con aprovisionamiento con laboratorio indio por la compra de la vacuna Covaxin hasta diez millones de dosis, con posibilidad de cinco millones más", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Esta es la primera provincia del país en conseguir un acuerdo para la compra de vacunas por su cuenta, aunque según precisó el gobernador, Axel Kicillof, el acuerdo "es conocido por el Gobierno nacional", ya que están "trabajando de manera conjunta".

La vacuna todavía no está aprobada por el organismo competente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

"Esta vacuna es candidata a aprobación de emergencia al ANMAT. Una vacuna se aplica en el país y es certificada de calidad cuando la aprueba el ANMAT. Está en curso y cuando esté completado se aprobará para su aplicación", afirmó Kicillof.

La llegada de las dosis está sujeta a varias condiciones, como las "políticas nacionales de permisos o no para exportación de vacunas".

"Que haya disponibilidad por parte del laboratorio Barat-Biotech, por eso es un acuerdo abierto y flexible, siempre y cuando haya disponibilidad de vacunas, el laboratorio las va poner a disposición de la provincia", agregó.

El gobernador señaló que todavía no hay una fecha para el arribo, y aseguró que "si fuera necesario" van a ofrecer las dosis "entre todas las provincias de Argentina".

En la rueda de prensa también estuvo presente el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, quien explicó que la vacuna es "a virus inactivado, con fase uno dos y tres desarrollada" y que "tiene una eficacia del 82 %".