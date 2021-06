La empresa Plaza 1 ya prepara la vuelta continuada de los toros a Las Ventas

Vista general de la Plaza de Las Ventas. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 4 jun (EFE).- La empresa Plaza 1, gestora de la plaza de toros de Las Ventas, trabaja estos días para que las corridas vuelvan a la monumental madrileña ya de forma continua a partir del próximo sábado 26 de junio, cuando se lidiaría un encierro de la divisa de Victorino Martín.

Simón Casas, miembro de dicha empresa, descartó confirmar los rumores sobre posibles carteles aparecidos en algunos medios en las últimas horas, pero sí aseguró a EFE que Plaza 1 está "trabajando con la intención de retomar la actividad desde ese día en concreto", aunque a falta aún de cerrar "detalles administrativos" con la Comunidad de Madrid, propietaria del coso.

En círculos taurinos se especula con que la posible terna de esa primera tarde de toros en Las Ventas, tras el puntual festival celebrado el pasado 2 de mayo, pudiera estar formada por diestros como Fortes, Daniel Luque o Ginés Marín, detalle que Casas tampoco quiso ratificar, salvo que sí existe la intención de que se lidie una corrida de Victorino Martín.

"Madrid no es un gache, es la primera plaza del mundo, por lo que no podemos programar nada sin la estrategia artística que le corresponde. No puedo, por tanto, desmentir ni confirmar nada aún, pero, en caso de que se lidien los 'victorinos', retomaríamos el hilo con la categoría de otros años, pues siempre hemos abierto la temporada el Domingo de Ramos con toros de esa ganadería", declaró.

En cuanto al cartel que se asegura que podría programarse para el siguiente 4 de julio, un mano a mano entre los extremeños Antonio Ferrera y Emilio de Justo, con toros de Parladé y en la llamada Corrida de la Cultura, el empresario francés solo indicó que se trata de "dos toreros con el máximo respeto entre la afición de Madrid y que además no han toreado en la feria de Vistalegre...".

"Pero insisto en que no hay nada definido todavía y que no haremos declaraciones concretas hasta que esté todo rematado, pues hay intención de dar varios festejos más en julio y agosto, antes, eso sí, de que programemos una gran feria de Otoño, entre septiembre y octubre, con carteles de una categoría acorde a la plaza. No se trata de dar toros de cualquier manera", finalizó Simón Casas.

Cerrada por la pandemia, la monumental de Madrid no ha sido escenario de un festejo con toreros vestidos de luces desde el fin de semana del 12 y 13 de octubre de 2019, cuando se celebraron la Corrida de la Hispanidad, en la que resultó herido de mucha gravedad Gonzalo Caballero, y la final del certamen de noveles "Camino hacia Las Ventas", que ganó Álvaro Burdiel, de la Escuela Taurina de la Comunidad de Madrid.