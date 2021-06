La ecuatoriana Núñez liderará al colombiano Liro-Sport en la Vuelta a Guatemala

Quito, 4 jun (EFE).- La ciclista ecuatoriana Miryam Núñez liderará al equipo colombiano Liro Sport-Alcaldía de la Vega durante la vigésima edición de la Vuelta Femenina a "Guatemala 2.2", que se disputará la próxima semana.

Así lo informó este viernes el Movistar Team Ecuador, del que forma parte Núñez, al precisar que la ciclista ecuatoriana viajará el próximo lunes a Guatemala para participar en la competencia que se desarrollará entre el miércoles y domingo venideros.

Núñez tenía previsto viajar a Guatemala el pasado 25 de mayo, pero debió postergar su llegada al país centroamericano por su participación en el campeonato nacional de pista, precisó el equipo Movistar en un comunicado.

La ciclista ecuatoriana, que el año pasado ganó la Vuelta a Colombia Femenina, dijo sentirse ilusionada por su participación en Guatemala, una prueba que la conoce, ya que en 2019 alcanzó el título de los premios de montaña.

Por ello, Núñez supuso que ahora sus rivales pondrán más atención en su desempeño: "Va a ser un poco más duro porque voy a tener más ojos encima, pero a eso podemos sacar provecho para que una de mis compañeras quede más libre", aseveró.

Aunque la Vuelta a Guatemala, de cinco etapas, no tiene ahora una prueba que termine en montaña, que es su fuerte, la ecuatoriana insistió en que siempre estará "dando pelea para alcanzar los primeros lugares".

La ciclista de 26 años y oriunda de la ciudad andina de Riobamba, dijo que irá a Guatemala "con toda la expectativa y la fe del mundo para tener un buen resultado"

No obstante, mencionó que su principal objetivo en este año será el de intentar repetir el título en la próxima edición de la Vuelta a Colombia.

Por otra parte, Núñez dijo que el hecho de que ella vaya como líder de la escuadra colombiana no le asigna un privilegio ante sus otras cuatro compañeras del equipo Liro Sport, quienes también pueden tener la oportunidad de pelear la clasificación general y el resto de modalidades.

Núñez es considerada la figura del ciclismo ecuatoriano con sus cinco medallas de oro en Juegos Nacionales y el bronce en los Bolivarianos de Santa Marta (Colombia) en 2017; así como el tercer lugar de la modalidad Cross Country Olímpico y el segundo puesto en la prueba Short Circuit de la Copa Internacional MTB en Brasil, en 2019.

Según el equipo Movistar Ecuador, la Vuelta a Guatemala, que recorrerá las carreteras de Sacatepéquez, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Ciudad de Guatemala, será aprovechada por Núñez como preparación en su proyecto de defensa del título de la Vuelta a Colombia.