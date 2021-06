"Karnawal": western, road movie y malambo para sobrevivir a la globalización

El cineasta argentino Juan Pablo Félix posa tras presentar su película "Karnawal". EFE/Carlos Díaz

Málaga (España), 4 jun (EFE).- El Festival de Málaga recibió con un largo aplauso la ópera prima del argentino Juan Pablo Félix, "Karnawal", un filme que es "western, road movie, historia emocional y sentimental entre un padre y un hijo, y también del un amor a la madre", según la define uno de sus protagonistas, Alfredo Castro.

"Y de pasión de unos chicos por defender las artes legendarias de sus pueblos, tradiciones y bailes que caen arrasadas, devoradas por el reguetón, por la globalización", protesta el chileno Castro, inmenso, una vez más, en su papel de padre carcelario y ausente que, como el propio demonio del carnaval que envuelve la historia, aparece y desaparece, toca, besa y se va.

La pandemia, confiesa Castro, "me ha hecho en pensar en rescatar todo esto, el tango -dice-, el flamenco, esos mundos que parece que están muriendo, y volver al campo".

En "Karnawal", Castro es el padre de Cabra (Martín López Lacci), un presidiario (Alfredo Castro) que lleva siete años sin ver a su familia y que justo el fin de semana que el chico va a competir en la final de un festival de Malambo -un baile de gauchos de origen precolombino que simula el trote de los caballos-, aparece para llevarles de viaje, a él y a su madre (Mónica Lairana), que vive con otra pareja.

"Este hombre es increíblemente duro, y machista, y sin embargo luchamos mucho por que fuera también un ser amoroso. El final me emocionó hasta las lágrimas", confiesa Castro, que veía la cinta por primera vez.

Félix debuta con esta cinta que se desarrolla en el límite entre Bolivia y Argentina donde la cámara busca las imágenes casi como si fuera un documental, siguiendo al chaval que trapichea para lograr unas botas con las que bailar, y el pasaje del autobús que cruza la frontera.

"Yo, como Cabra -dice el joven actor López Lacci, desplazado a Málaga desde el norte de Argentina, donde lo encontró el director- también haría lo que fuera por el baile".

López Lacci es bailarín profesional, campeón nacional de malambo pero no es actor; "donde yo vivo -cuenta el joven con una gran sonrisa en la cara- plata y vergüenza nunca hubo. Bailamos y ya, allá no existen los pijos, somos compañeros y sea como sea, después de tanto sacrificio, damos el espectáculo bien".

Se metió en el proyecto con 14 años y ahora, con 18, señala Félix, "es lo contrario de lo que se ve en la película".

Un chico metido para adentro, que apenas habla con nadie, probablemente, dice Félix, porque tiene poco que decir. El director desvela que esa misma disciplina del baile fue lo que le salvó a él cuando era un adolescente "igual de perdido que Cabra".

En "Karnawal" (la voz en 'quechuañol' de carnaval), Félix se empeña en "no ser moralista, ni juzgar", pero reconoce que tiene mucho de autobiográfica.

Igual, se recrea en un maravilloso y colorido paisaje desértico donde los lugareños bailan disfrazados y celebran el carnaval; en medio, la historia de ese padre que tiene abandonado al hijo, de un novio de la madre al que sobra el chaval pero lo quiere, y una mujer que cruza esa línea de la vida en la que es joven y no.

La mayor pasión por la danza está en el norte, Jujuy y Salta, pueblos que "hablan seco" y solo se descontrolan cuando se despierta el diablo en los cuatro días del carnaval.

Castro destaca también la conmovedora mirada femenina de la cinta: "Son ellas las que trabajan, trafican, venden, los hombres ni existen".

Cuenta el chileno el durísimo rodaje, "bajando 4.000 metros de altura, eso sí, rodando en lugares maravillosos, pero qué duro, para el equipo fue tremendo, con condiciones climáticas muy desfavorables, y complicado de comer y dormir", recuerda entre risas.