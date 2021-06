04-06-2021 JJ.OO.- La Comunidad de Madrid recalca que "los Juegos Paralímpicos han modificado la perspectiva de ver el mundo". La Comunidad de Madrid recalcó este viernes el valor de los deportistas con discapacidad y celebró que los Juegos Paralímpicos hayan "modificado la perspectiva de ver el mundo" y que los participantes españoles sean "el espejo en el que se mira toda la sociedad". ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID CPE



Madrid acogió este viernes el acto de presentación de los deportistas madrileños preseleccionados para los Juegos Paralímpicos de Tokio de este verano. Hasta el momento, según indicó el Comité Paralímpico Español (CPE), hay 35 deportistas de la comunidad preseleccionados para formar parte de un equipo que rondará los dos centenares.



"Dos de vuestras mayores metas son estar en unos Juegos y representar a nuestro país. Los Juegos Paralímpicos han modificado la perspectiva de ver el mundo y hacen ver que todos somos distintos y que hay una impronta que nos hace únicos, y eso no hace que sea imposible compartir vuestro espíritu de superación", expresó María Eugenia Carballedo, consejera de Deportes y Transparencia de la Comunidad de Madrid.



Para la dirigente, los deportistas con discapacidad son "un referente moral" y que el deporte mueve a las autoridades "a seguir trabajando en una sociedad sin barreras y más habitable". "Es una prioridad de nuestro Gobierno, que apuesta por el Plan de Fomento y de Actividad Física del Deporte Inclusivo. Queremos minimizar las complicaciones para los accesos a la práctica deportiva, velar por instalaciones adaptadas, y dotar de medios a los clubes, federaciones, centros educativos, fundaciones y municipios", comentó.



Carballedo recordó que la CAM, a través de la Fundación Madrid por el Deporte, concede "becas y ayudas desde 2009" a sus deportistas olímpicos y paralímpicos, porque "sin estímulos tempranos no hay vocaciones y entonces las becas se extinguirían".



"Vuestros logros son el espejo en el que se miran los atletas en ciernes que ahora echan andar, pero sois en el que se mira toda la sociedad porque todos tenemos derecho a soñar y nada como vuestra actitud. Vais a defender los valores paralimpismo y sólo os deseo fuerza porque los ánimos de esta comunidad y el país lo lleváis ya con vosotros", sentenció la consejera.



Por su parte, Miguel Carballeda, presidente del CPE, recordó que "justo dentro de 80 días" el equipo español estará en la Ceremonia de Inauguración de unos Juegos que desea "se puedan hacer con normalidad porque será mejor la demostración que cosas van bien y que se empieza a salir seriamente de la pandemia".



El mandatario agradeció que la CAM les haya "ayudado siempre" y no se olvidó del Ayuntamiento de la capital, "que ha paseado por la ciudad durante estas últimas semanas el 'Bus Paralímpico'". "Somos gente agradecida y tratamos de devolver a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Dedicad vuestras medallas a la gente que lo está pasando mal", pidió a los deportistas presentes.



Miguel Carballeda no se olvidó de esa "nueva alegría" para el mundo de la discapacidad con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021 para la nadadora Teresa Perales, con la que por fin se "ha hecho justicia".



CAVERZASCHI: "QUEDA TRABAJO POR HACER ANTES DE TOKIO"



En el acto, en representación de los deportistas madrileños estuvieron el tenista Daniel Caverzaschi, el ciclista Gonzalo García Abella, el nadador Carlos Martínez, el judoca Álvaro Gavilán y el jugador de tenis de mesa Eduardo Cuesta, este ya clasificado para Tokyo 2020.



"Tengo todavía siete u ocho torneos antes de Tokio y voy partido a partido, pero los Juegos están ya a la vuelta de la esquina y estoy muy ilusionado", aseguró Caverzaschi, para el que fue "un reto exigente mentalmente para cualquier deportista" el enfrentarse a la pandemia.



Al principio de ese momento, estuvo "los primeros meses buscando soluciones" hasta que se dio cuenta que "era muy serio" y que no dependía de él. De todos modo, lo gestionó "muy bien" y ahora se siente "muy bien", aunque todavía "queda mucho trabajo por hacer antes de Tokio". "Quiero jugar mejor y aplicar todo el trabajo que hemos hecho, quiero intentar mejorar mi resultado de Río (tercera ronda en individuales y cuartos en dobles). Sueño con una medalla, no sé si será en Tokio", apuntó.



Por su parte, Gonzalo García Abella remarcó que fueron capaces de superar los problemas surgidos por la pandemia el año pasado porque es lo que suelen "intentar hacer cuando hay situaciones adversas". "Creo que en ciclismo ya está cerrada la clasificación y falta saber la lista del seleccionador porque va por plazas. Lucharemos hasta el último momento y si voy a Tokio, quiero disfrutar la experiencia y hacerlo lo mejor posible", confesó el ciclista aquejado de parálisis cerebral.