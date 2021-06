Japón entra en lucha Taiwán-China con envío de vacunas a Taipéi

(Bloomberg) -- Japón planea enviar a finales de este mes parte de su reserva de vacunas covid-19 a Taiwán, que ha tenido problemas para obtener sus propios suministros y recientemente culpó a China de impedir el suministro.

El ministro de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo el jueves al parlamento que Taiwán tiene una necesidad urgente de suministros de la vacuna hasta julio, cuando aumentará su producción nacional. La escasez en medio del creciente número de casos en Taiwán ha generado temores de una crisis de salud que podría dañar su producción de semiconductores, que es crucial para la industria mundial.

“Cuando estamos en problemas, tenemos que ayudarnos unos a otros”, dijo Motegi a los legisladores en respuesta a una pregunta sobre el plan, el ministro enfatizó en que Taiwán había sido el primero en enviar ayuda después de que Japón sufriera un terremoto y un tsunami desastrosos en 2011. “Queremos hacer arreglos para suministrar vacunas de nuestro excedente a países y regiones que actualmente no tienen suficientes”.

Japón planea enviar alrededor de 1,2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca Plc tan pronto como el viernes, informó la emisora pública NHK, sin dar atribución.

El 20 de mayo, Japón aprobó la vacuna después de las pruebas nacionales, pero suspendió su uso debido a la preocupación por los casos atípicos de trombos. Actualmente, el Gobierno cuenta con suficientes suministros de otras vacunas para cubrir a su propia población y el miércoles organizó una cumbre sobre la aceleración de los esfuerzos mundiales de vacunación.

Ofrecer las vacunas a Taiwán podría irritar a China, el mayor socio comercial de Japón, que ve a la isla como parte de su territorio y en los últimos meses ha intensificado los ejercicios militares en la región.

El lunes, al ser consultado sobre los planes de Japón, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que la idea "ha generado dudas de los medios y del público, incluso en Taiwán". Agregó que "la asistencia con las vacunas debe restablecerse a su propósito original, que es salvar vidas, y no debe reducirse a una herramienta para obtener ganancias políticas egoístas".

