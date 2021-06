Inmunizados con 6 vacunas distintas podrán entrar en España desde el lunes

Una enfermera aplica una dosis de una vacuna contra la COVID-19 en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Madrid, 4 jun (EFE).- Los viajeros que acrediten estar inmunizados con la pauta completa de las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), o las chinas Sinopharm y Sinovac-Coronavac podrán entrar en España desde el próximo lunes, 7 de junio.

Así consta en la orden que este sábado publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha sido elaborada por los ministerios de Sanidad e Interior, encargados del control sanitario y de fronteras, y que exige que se acredite como requisitos para entrar en España haber recibido la pauta completa con estos fármacos al menos 14 días antes.

Según han informado fuentes de Exteriores, las vacunas Sinopharm y Sinovac-Coronavac se han añadido a las autorizadas por la EMA por su importancia en países de América Latina y en países de Oriente Próximo donde también se están inoculando estos medicamentos.

No podrán entrar en España los viajeros procedentes de Brasil, India y Sudáfrica debido a la alta incidencia de las variantes de la covid-19.

De esta forma y coincidiendo con la apertura a los turistas el 7 de junio, España pondrá a prueba el certificado verde digital, un código QR, consensuado por los 27 países de la UE, que avala que el turista no tiene covid bien porque está vacunado, ha pasado la enfermedad o presenta una PCR negativa.

El certificado verde se pone en marcha oficialmente el 1 de julio pero España ha entrado en un proyecto piloto para ir activando el mecanismo.

Los viajeros que visiten España deberán presentar este certificado que validará Sanidad, a través del sistema Spain Travel Health, y que estará vigente hasta el 1 de julio de 2022.

En el caso de los españoles que quieran viajar por la UE, el código QR lo tiene que emitir cada comunidad autónoma.

LO QUE SE ENCONTRARÁN LOS TURISTAS A SU LLEGADA A ESPAÑA

Con la orden publicada en el BOE, España se asegura un mayor volumen de turistas extranjeros este verano aunque con el varapalo del turismo británico que está obligado a guardar cuarentena a la vuelta a su país, ya que Reino Unido no considera a España un destino seguro y lo mantiene en la lista ámbar.

Los británicos son motor de turismo en Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Costa del Sol y Cataluña por lo que el Gobierno confía en que pronto España entre en la lista verde

A partir del lunes, los turistas que lleguen a España se encontrarán un país en el que podrán viajar libremente entre comunidades autónomas, sin toques de queda ni cierres perimetrales pero con limitaciones en el ocio nocturno y hostelería, según qué comunidad, y aforos en comercios, actividades culturales, piscinas al aire libre o competiciones deportivas.

Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Extremadura, Cantabria, Navarra y Murcia son, en este momento, las autonomías más seguras, con un nivel de riesgo bajo o alerta 1, según el documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid en España.

No obstante y pese a los buenos datos de Baleares, los turistas se encontrarán con los locales de ocio nocturno (pubs y discotecas) cerrados tras acordar el Govern seguir con una "desescalada lenta" porque las islas se "juegan mucho" con el inicio de la temporada turística.

Por tanto, Baleares será una de las comunidades que no siga las directrices del Consejo Interterritorial de Salud que acordó abrir el ocio nocturno hasta las tres de la madrugada y la hostelería hasta la una.

No es este el caso de la Comunidad Valenciana que, a partir del martes, reabrirá los establecimiento nocturnos hasta las dos de la madrugada, sin zona de baile y con el mismo aforo que la hostelería (50 % en interior y 100 % en terrazas).

Canarias, afectada por el veto del Reino Unido, ha encomendado el verano al turismo nacional.

Para ello, esta semana en el boletín oficial de Canarias se ha publicado la orden que exime a los turistas nacionales vacunados de presentar un PCR negativo.

Por contra País Vasco y La Rioja son las dos únicas comunidades con un nivel de riesgo alto, en alerta 3.

En riesgo medio o alerta 2 se sitúan siete: Asturias, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Cataluña.

Según las últimas directrices de Sanidad, las comunidades en nivel 1 o caminado hacia ese nivel podrán reabrir las discotecas, cerradas desde hace nueves meses, y mantener bares y hostelería abierta hasta la una de la madrugada.