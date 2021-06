Goldman apunta a crecer en México tras luz verde a correduría

(Bloomberg) -- La corredora de bolsa en México de Goldman Sachs Group Inc. finalmente está en funcionamiento, lo que ayuda a impulsar la presencia del gigante de Wall Street en la segunda economía más grande de América Latina.

Con la luz verde, Goldman podrá comprar y vender acciones a nivel local, lo que le permitirá desempeñar un papel más importante en el mercado que esté en línea con las operaciones de servicio completo que sus pares estadounidenses ya brindan en el país. El lanzamiento de la casa de bolsa había tomado más tiempo de lo esperado inicialmente y se retrasó aún más por complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

Su primera transacción fue una operación realizada esta semana en el conglomerado mexicano Grupo Financiero Banorte SAB. Se trató de una transacción estándar, pero representó un gran paso para Goldman en México, dijo Samuel Villegas, quien dirige las operaciones comerciales de la firma en el país.

“Pronto seremos uno de los mayores actores de valores en México”, dijo Villegas en una entrevista.

Goldman ya había estado ofreciendo operaciones de renta fija en México, pero una corredora de valores completamente funcional también podría apuntalar su esfuerzo para manejar más ofertas públicas iniciales, con la capacidad de proporcionar liquidez luego de las OPI.

La medida llega en un momento crucial, cuando el país se dirige a las elecciones de medio término durante el fin de semana y los inversionistas monitorean su impacto sobre el control en el Congreso del nacionalista presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha enfrentado frecuentemente con líderes empresariales y empresas privadas. Las políticas del líder izquierdista también han contribuido a una sequía en las ofertas públicas de acciones, y que han pasado casi cuatro años sin que una empresa en México recaude US$1.000 millones con una OPI.

El país también está intentando recuperarse después de que el colapso económico del año pasado provocado por la pandemia mermara sus ambiciones de crecimiento. Y la expansión de Goldman llega en un momento en que el titán de Wall Street está enfrascado en una disputa con la compañía eléctrica estatal dominante del país, Comisión Federal de Electricidad, por una transacción de US$400 millones que se complicó. Ese asunto se dirige a un arbitraje internacional, señaló la CFE el mes pasado.

Manuel Camacho, codirector junto con Rodolfo Pérezde banca de inversión en México para Goldman, con sede en Nueva York, dijo que no están adoptando una visión oportunista sobre México, pero que son bastante optimistas a largo plazo, y agregó que han estado invirtiendo mucho en la región en los últimos años.

