Garín pasa a octavos de Roland Garros, su mejor resultado en Grand Slam

El chileno Cristian Garín (23º del mundo) se clasificó por primera vez en su carrera a octavos de final de un Grand Slam, este viernes al derrotar en tercera ronda de Roland Garros al estadounidense Marcos Giron (84º) por 6-1, 5-7, 6-2, 6-2.

Garín, cuyo techo en Grand Slam era la tercera ronda alcanzada precisamente en París el año pasado, tendrá que roer un hueso duro en su camino a cuartos, el número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev, quien derrotó este viernes a otro estadounidense, Reilly Opelka (35º).

"Hoy jugué mucho mejor que en las rondas pasadas, hay que seguir mejorando porque aún no me encuentro como yo quiero", afirmó el tenista de Santiago en conferencia de prensa.

Sobre su próximo rival afirmó: "Creo que está bien que no le guste la tierra, pero es un jugadorazo, ha tenido victorias muy buenas en esta superficie, voy a jugar contra el 2 del mundo. Lo admiro, es un rival muy duro".

El chileno de 25 años se convirtió en el sexto tenista de su país en meterse entre los 16 mejores de Roland Garros en la Era Open, sucediendo a Fernando González (2009).

"Me vienen comparando con ellos desde que tengo 16 años, he trabajado toda mi vida para estar aquí, ya no me genera nada que me comparen, desde que tengo memoria me vienen comparando con los mejores de la historia de mi país", reconoció.

A Garín se le están dando bien los tenistas americanos en esta edición del Grand Slam francés. El argentino Juan Ignacio Londero y el estadounidense Mackenzie McDonald son las otras dos víctimas que ha dejado por el camino en la primera semana de torneo.

