Gabriela Spanic arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Estoy convencida que cuando optamos por acciones con las que transmitimos alegría y esperanza, igualmente el fruto que recibimos es de gozo e ilusión, son esos actos mágicos de lucidez, cuando te aceptas, te valoras y andas por la vida siendo feliz contigo mismo! Cuando somos capaces de permanecer intactos, teniendo la confianza en tu creador y podemos concluir que a pesar de todo: la vida es una fuente de placer! Los amo a tiempo! Foto:@andy_mogollon, ah 😮 eso si:Refresca la memoria cuando sea necesario! Total! Y hazte a respetar!





No tengo palabras para agradecerles tanto amor y apoyo incondicional!





Hola mis Ángeles! Cada día qué pasa es un motivo importante para estar agradecida y apta para seguir adelante, aunque muchas veces no entiendas lo que pudiera pasarte! Cosas que escapan de tus manos! Aun así continúa y entrega lo mejor de ti! Si te embarga la tristeza abrázala, agradécela; Porque por medio de ella nos acercamos más a Dios! A veces cosechamos lo que no sembramos, pero otras veces te das cuenta de lo importante que eres para Dios! Sigamos adelante, creciendo, agradeciendo, entendiendo, comprendiendo, dándole cabida a la lucha diaria! Seamos guerreros de Dios! Que él pondrá todo en su lugar! No te rindas! Llénate de energía divina! Vive en tu mundo con Dios! Que él te guiara! No permitas que el mundo te guíe! Existe lo infinito, no te limites! Avanza sabiendo que eres amado! Dios me los bendiga!





Hoy dormí todo el día, no les a pasado que el domingo es para echar flojera? Hoy fue uno de esos días que no quieres hacer NADA, pero abrí los ojos al mediodía y recordé tengo que hacer cosas 🙃, lo primero fué tomar un buen baño y tomar una taza de café de Chiapas que me encanta con una cucharada de aceite de coco, es quemador de grasa y sabe delicioso! Y recordé que tenía fotos con el mejor! Mi @alexpadronphoto, amigo, hermano, compañero de alegrías y tristezas, así me consiguió hoy!! Te amo mi alex!! Y mi perra mikaela cuando hablo con en ella me entiende todo! Es un momento mágico y mi Alex es experto en captar estos momentos únicos inolvidables! Los amo mis ángeles! Sigamos adelante sin perder la fe! Gracias mi Alex eres el mejor te amo!💞





Que se supone que es la vida? Los altibajos: Aventureros dé tormentas,la conciencia de la innata valentía, el carrusel de emociones, alegres tristes, ni completamente malos o buenos! Desde la niñez, cada quien con cada cual! Muchas familias con inestabilidades. Y preguntamos ante la inocencia, porque suceden las cosas? Es esa ingenuidad sola o acompañada! Padres o madres se van..y aparecen las primeras grietas del ❤️! Sin darnos cuenta de la supuesta normalidad de los juicios, prejuicios que nos enjaulan ! A veces encontramos miradas de compasión, otras no! Andamos solos por la vida excluidos o no! Pertenezcas o no! Estés en tu terruño o no! Pero es lo mejor que te pudo pasar, porque no te quedaba de otra! Desde niños nos enseñan tantas cosas que después en el futuro nos confunden, pudiendo ser útiles o inútiles! La mayoría no nacemos en cunas de oro! Pero en medio de desigualdades ocurre la magia de lo inesperado! Soñamos, reímos, lloramos! Mientras una minoría generan globales cambios! Haciéndonos retroceder en medio del avance,nos revelamos x nuestro derecho a ser felices!es esa libertad aveces quitada por tantas exigencias civiles y sociales! Donde los menos agraciados es aquel que no comulga y no quiere tener y hacer lo mismo de la mayoría! No nos vence ni siquiera el tiempo! Es el miedo! No es la vejez, es mantener la frescura de sentirte joven,sin teorías de que llegaras al bastón, arreados como ovejas! Nacimos para que hagamos realidad el sueño de la libertad! Porque los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros! Mantente en la espiritualidad con el supremo, que hará de tu vida una obra de arte! Dios me los bendiga! Los amo a tiempo! Se valiente avanza! Total!

Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la 3ra Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demicion de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.