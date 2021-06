Fútbol/Selección.- Fernando Santos: "Ha sido un partido positivo para ambos, pero tenemos calidad para hacerlo mejor"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El seleccionador portugués de fútbol, Fernando Santos, consideró "bueno y positivo" para su selección y para la de España el amistoso que jugaron este viernes en el Wanda Metropolitano previo a la Eurocopa, pero también dejó claro que tienen "calidad para hacerlo mejor" porque fueron dominados sobre todo al inicio y final de cada tiempo.



"Ha sido un partido bueno y positivo para las dos selecciones, pero me hubiese gustado que hubiéramos hecho otras cosas diferentes porque tenemos calidad para hacerlo mejor. Creo y confío en que podamos transformar la calidad técnica e individual en calidad colectiva", expresó Fernando Santos en rueda de prensa.



El técnico recordó que España "tiene una escuela muy clara" y que tuvo "más posesión y tiró más veces". "En los 20 primeros minutos tuvimos mucha dificultad, pero después hemos ido mejorando y encontrando soluciones, y les hemos podido general más problemas y que corriesen más. Luego se igualó y en los últimos 15-10 minutos España encontró otra vez más ritmo", subrayó.



"Este partido ha servido para lo que queríamos, pero queríamos hacerlo mejor y también nos sirve para rectificar los aspectos que considero que hay que mejorar", añadió Santos, que aclaró que pasaron más problemas porque "si no tienes la posesión, es normal que el rival te cree más problemas" y que también podrían haber "creado tres o cuatro buenas situaciones".



El seleccionador portugués habló del valencianista Gonzalo Guedes, que no pudo jugar por el coronavirus y del que espera que pueda estar en la Eurocopa. "Creemos que sí. Pasó dos pruebas de antígenos que dieron negativo, pero la última PCR ha sido no concluyente", informó.



"Tenemos que afrontar la Eurocopa con la misma actitud y la misma mentalidad que en 2016, 2018 y 2019. Asumimos que somos candidatos a la victoria, sabiendo que tenemos por delante a otros siete u ocho equipo, y hoy nos hemos enfrentado a uno de los mejores como es España", opinó.



Finalmente, Santos se refirió a la candidatura conjunta de España y Portugal para albergar el Mundial de 2030. "Es algo importante y ambos países están entusiasmados con esta idea porque Portugal y España a nivel de fútbol representan de lo mejor del mundo del fútbol y son dos países maravillosos y que les encanta el fútbol. Tenemos todo para que el Mundial de 2030 sea en estos dos países", remarcó.