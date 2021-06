Fútbol/Segunda.- Previa del Almería - Girona

04-06-2021 Girona y Almería, partido de ida de los playoffs de ascenso a la Liga Santander DEPORTES LALIGA



El Girona, a un paso de la final



Los de Francisco visitan al Almería con el enorme colchón (3-0) de la ida



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Girona tiene muy cerca el billete para la final del 'playoff' de ascenso a la Liga Santander tras el 3-0 logrado en Montilivi el pasado miércoles y este sábado (21.00 horas) visita el estadio de los Juegos Mediterráneos con la intención de solventar una eliminatoria que tiene muy de cara desde los primeros cinco minutos del choque inicial.



Los pupilos de Francisco jugaron de forma arrolladora para conseguir una ventaja excelente, con goles de Bárcenas, Couto y Sylla, no sufrieron en defensa y fueron lo suficientemente certeros para viajar a Almería incluso pensando en posibles rotaciones. En cualquier caso, el técnico de los andaluces, ex del Girona, fue precavido en la previa.



"El trabajo, la responsabilidad y el esfuerzo son clave para llegar al momento actual. No hemos tenido dudas sobre nuestro camino y objetivo, intentando conseguir en cada partido una victoria", dijo Francisco, que sabe que no deben especular si no quieren acabar firmando un ejercicio de resistencia ante el segundo equipo más goleador de toda Segunda División.



Para ello, el míster andaluz podría dar continuidad al mismo once que alineó hace tres días, aunque sin dejar de lado algún posible recambio en función de cómo trascurra la eliminatoria. "Las rotaciones son una posibilidad. Veremos qué tenemos disponible, pero todos están con ganas y seguro que el cansancio se verá superado por la ilusión", añadió Francisco en relación a posibles cambios en el once titular.



Por su parte, el Almería apela a la remontada tras un mal partido en tierras catalanas que le ha podido costar la temporada. El equipo del jeque Turki Al-Sheikh iba por buen camino, pero decidió despedir al técnico José Gomes cuando aún tenían opciones de lograr el ascenso directo. Su relevo fue Rubi, ex del Girona, que terminó metiendo al Almería en cuarta posición y no ha comenzado muy bien el 'playoff'.



El técnico catalán reconoció que están "muy heridos" tras el "varapalo" del primer partido. "Vamos a ir a por todas y a intentar provocar una situación que es complicada, pero así lo intentaremos. He hablado muy claro con los futbolistas, el que no esté convencido que lo diga antes, pero los que salgan han de salir a morir por intentarlo".



La eliminatoria, la misma que el pasado año se llevó el Girona en las semifinales, está muy cerca de los catalanes, pero será el estadio almeriense el que dicte sentencia. Los locales, además, jugarán sabiendo que no hace falta lograr cuatro goles para eliminar al Girona, pues un 3-0 tras la prórroga les lleva directos a la final sin necesidad de penaltis dada su mejor posición en la Liga regular.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ALMERÍA: Makaridze; Balliu, Samu, Chumi, Akieme; De la Hoz; Ramazani, Morlanes, Aketxe, Lazo, y Sadiq.



GIRONA: Juan Carlos; Yan Couto, Juanpe, Santi Bueno, Arnau, Franquesa; Gumbau, Cristóforo, Monchu; Bárcenas y Sylla.



--ÁRBITRO: Ortiz Arias (C.Madrileño).



--ESTADIO: Estadio de los Juegos Mediterráneos.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.