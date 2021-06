FÚTBOL-Carlos Tevez deja Boca Juniors de Argentina para estar con su familia

Por Ramiro Scandolo

BUENOS AIRES, 4 jun (Reuters) - El delantero Carlos Tevez anunció el viernes que dejará el popular club argentino Boca Juniors para estar durante un tiempo cerca de su familia tras la reciente muerte de su padre, aunque dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso al fútbol en otro equipo fuera de Argentina.

"Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club", dijo Tevez, de 37 años, en una rueda de prensa realizada en el estadio de Boca.

El "Apache" es uno de los últimos iconos de Boca Juniors, equipo en el que inició su carrera profesional en el 2001 y con el que obtuvo una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental, ambas en el 2003.

"Es uno de los días más tristes de mi vida, pero la decisión es la mejor (...) Porque no tengo más nada para dar. Boca siempre me necesitó al 120% y mentalmente no estoy preparado para darle eso", añadió el delantero.

A pesar de que Tevez cuenta con un contrato por una temporada más, optará por hacer uso a mediados de año de una cláusula contractual que le permitiría desvincularse del "Xeneize" antes de lo estipulado.

"Quiero estar con mi familia. Necesito estar con mi mamá, ser hijo, hace tres meses se fue mi viejo. Quiero ser padre, quiero ser marido, hijo y hermano", indicó el delantero a los periodistas en la sala de conferencias del club.

Tevez regresó a Boca a mediados de 2015 luego de una larga carrera en el fútbol europeo, con destacados momentos en Manchester United, Manchester City y Juventus, además de una etapa en Corinthians de Brasil. En Boca, el "Apache" obtuvo 11 de los 29 títulos de su carrera.

"Hoy digo que me retiro, pero dentro de tres meses tal vez me levante y tenga ganas de jugar, pero en Boca no porque mentalmente tenés que estar al 120%", completó Tevez, a la vez que descartó volver en otro equipo del fútbol argentino y dejó la puerta abierta para hacerlo en el exterior. (Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Maximilian Heath)