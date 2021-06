Fútbol.- Argentina no puede en casa con Chile (1-1) en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La selección argentina de fútbol no pudo pasar del empate a un gol en la visita de Chile en la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar del año que viene, mientras que Uruguay también firmó tablas (0-0) con Paraguay y Colombia goleó (0-3) a Perú.



En el Estadio Madre de Ciudades de la localidad de Santiago del Estero, Argentina no pudo sumar tres puntos para afianzarse en la parte alta tras un partido marcado también por el homenaje a la figura del fallecido Diego Armando Maradona.



Así, a las afueras del recinto, antes del partido, se descubrió un estatua de bronce de cinco metros de altura sobre un pedestal de un metro del recordado '10', obra del escultor Carlos Benavídez, mientras que los jugadores de la albiceleste salieron con una camiseta conmemorativa que incluía un parche en el pecho con su imagen, según indicó la AFA.



"Fue un partido muy especial porque fue el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la selección nacional para él y aunque no estuviera en el estadio, siempre estuvo ahí. Por ser el primero sin él y por todo lo que está pasando en el país y en el mundo, queríamos darle la victoria a Diego y representar a la selección como siempre lo hizo, dejando todo atrás, pero tenemos que seguir", expresó tras el encuentro Leo Messi, el mejor de los de Lionel Scaloni.



El delantero del FC Barcelona firmó un óptimo partido y fue el autor del gol, el 72 en sus cuenta particular con la bicampeona del mundo y anotado tras un penalti a Lautaro Martínez en el primer tramo del encuentro.



Desde los once metros fue la única ocasión en la que pudo superar a un Claudio Bravo que, con sus paradas, salvó un punto para los de Martín Lasarte. El portero del Betis realizó varias acciones de mérito ante el '10' del FC Barcelona y cuando este le superó en una segunda ocasión, en una libre directo, se topó con el larguero.



Chile no amenazó demasiado, pero sí que tuvo la efectividad para conseguir arañar un punto gracias al tanto de Alexis Sánchez, que 'cazó' en el área una pelota perdida tras un toque de Gary Medel. A partir de ahí, Argentina, a pesar de no estar excesivamente brillante, fue mejor, pero Bravo se encargó de que guardar el empate que deja a Argentina segunda y a la 'Roja' séptima.



Por su parte, Uruguay, con Luis Suárez y Fede Valverde en el once titular, continuó con su flojo arranque en estas eliminatorias y sumó un empate sin goles ante Paraguay, que deja a ambas empatada a siete puntos en la clasificación.



El combinado de Óscar Washington Tabárez no tuvo una buena noche en el Estadio Centenario de Montevideo y acusó la baja por sanción de Edinson Cavani, pero las mejores ocasiones, escasas, fueron suyas, con el '9' del Atlético de Madrid teniendo una clara al inicio. Además, el VAR anuló de forma algo polémica un gol a los locales en el minuto 23 de Jonathan Rodríguez al considerar que Matías Viña, aunque no participó en la jugada, estaba adelantado.



Colombia sí que sacó los tres puntos al golear a domicilio por 0-3 a Perú y alcanzar en la clasificación a paraguayos y uruguayos. Pese a no contar en esta convocatoria con James Rodríguez, el combinado del debutante Reinaldo Rueda se repuso a tres jornadas sin ganar con una victoria clave con goles de Yerry Mina, Mateus Uribe y Luis Díaz.



Finalmente, Bolivia estrenó su casillero de triunfos ante Venezuela, a la que derrotó en casa por un claro 3-1 para mantener opciones en estas eliminatorias. Marcelo Moreno Martins firmó un doblete y Diego Bejarano aportó otro gol, mientras que por parte visitante marcó Jhon Chancellor en lo que fue el empate momentáneo.