Esperado informe de EEUU no explica ciertos fenómenos aéreos (NYT)

Las autoridades de Estados Unidos no pueden explicar ciertos fenómenos aéreos no identificados y afirman que no se trata de una tecnología secreta del Pentágono, de acuerdo con un informe largamente esperado, cuyos detalles fueron revelados este jueves por el diario The New York Times.

Según los funcionarios familiarizados con el documento oficial consultados por el diario, el informe, elaborado por la Dirección de Servicios de Inteligencia (DNI), analiza más de 120 casos de apariciones de aeronaves misteriosas pero no menciona ninguna evidencia de que sean extraterrestres.

Sin embargo, no logra explicar ciertos movimientos de estos objetos, incluida su capacidad para acelerar o cambiar de dirección repentinamente o también de sumergirse, indica el reporte, que se espera que sea entregado al Congreso de Estados Unidos el próximo 25 de junio.

Una cosa es cierta: en la mayoría de los casos, no se trata de tecnología secreta estadounidense, dijeron los funcionarios.

Según el periódico neoyorquino, inteligencia teme que pueda ser, al menos en algunos casos, tecnología experimental de países rivales de Estados Unidos, como Rusia o China, la que, por ejemplo, probaría material supersónico.

Tras décadas de mutismo y confidencialidad en torno a estos inexplicables fenómenos que entraron en el imaginario colectivo bajo las siglas de OVNIS (objetos voladores no identificados), el año pasado el Congreso ordenó al Ejecutivo informar al público en general sobre las actividades de la unidad del Pentágono encargada de estudiarlos.

