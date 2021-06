Eslovenia.- AI celebra que Eslovenia incluya el sexo sin consentimiento explícito como parte del delito de violación

04-06-2021 Imagen de archivo de una protesta en Eslovenia. La ONG Amnistía Internacional ha celebrado que el Parlamento esloveno haya aprobado una expansión de los términos del delito de violación al incluir en él aquellos actos sexuales que no vayan acompañados de un consentimiento explícito, pero ha recordado que solo es el decimosegundo país de la Unión Europea que ha adoptado esta medida. POLITICA EUROPA ESLOVENIA INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La ONG Amnistía Internacional ha celebrado que el Parlamento esloveno haya aprobado una expansión de los términos del delito de violación al incluir en él aquellos actos sexuales que no vayan acompañados de un consentimiento explícito, pero ha recordado que solo es el decimosegundo país de la Unión Europea que ha adoptado esta medida.



Amnistía precisa que, con este añadido, la nueva definición implica que la coacción, el uso o amenaza de la fuerza o la incapacidad para defenderse ya no serán condiciones para que un delito se considere violación.



"Esta es una victoria histórica para las mujeres en Eslovenia y un paso importante en el camino para cambiar la cultura, las actitudes y el comportamiento", ha señalado el director de Amnistía Internacional para Europa, Nils Muiznieks. "También es un testimonio de años de campaña por parte de las sobrevivientes que han ayudado a garantizar que otras mujeres no tengan que pasar por lo que ellas sufrieron", ha añadido.



En virtud del Convenio de Estambul, que Eslovenia ratificó en 2015, la violación y todos los demás actos de naturaleza sexual no consentidos deben clasificarse como delitos. Hasta ahora, el Código Penal esloveno exigía pruebas del uso de la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza y la violencia para clasificar un acto como violación.



Con todo, Amnistía quiere recordar que solo Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Suecia han adoptado esta expansión dentro de la Unión Europea. También se están celebrando consultas sobre proyectos de ley similares en España y Países Bajos.