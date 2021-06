Empleo entre hispanos y afroamericanos en EEUU mejora en mayo

(Bloomberg) -- El mercado laboral mejoró el mes pasado para los trabajadores hispanos y afroamericanos, grupos que han quedado rezagados en cuanto al aumento del empleo mientras la economía estadounidense se recupera de la pandemia.

La tasa de desempleo de los afroamericanos cayó a 9,1% en mayo mientras que la de los hispanos se redujo a 7,3%, según los datos del Departamento del Trabajo. Un mayor número de mujeres latinas regresó a la fuerza laboral y el desempleo entre los hombres afroamericanos cayó por debajo de 10% por primera vez desde enero, mostraron los datos.

Sin embargo, los niveles de desempleo tanto entre hispanos como entre afroamericanos siguen siendo elevados en comparación con la tasa general, de 5,8%, una señal de que la recuperación sigue siendo desigual para los trabajadores pertenecientes a minorías. En términos más generales, más de la mitad de todos los aumentos del mes pasado en el mercado laboral se produjo en la industria de esparcimiento y hostelería, un sector fuertemente afectado por la pandemia que, además, emplea a una cantidad desproporcionada de trabajadores de minorías.

Las mujeres latinas mayores de 20 años han experimentado el regreso más lento al mercado laboral desde el inicio de la pandemia. Su tasa de participación de la fuerza laboral, de 58,2% en mayo, sigue siendo significativamente menor que antes de la pandemia.

