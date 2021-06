El 'efecto Liga' ya se nota en las tiendas del Atlético

El Atlético de Madrid celebra el título de campeón de Liga en el Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 4 jun (EFE).- La Liga más apretada de la historia ya genera réditos a su ganador, el Atlético de Madrid. El club rojiblanco registró en mayo un incremento de ventas del 120% en sus tiendas oficiales respecto al mes de abril y algunos de sus socios comerciales también observan los beneficios del título.

El undécimo campeonato liguero de la historia del conjunto rojiblanco, resuelto en un emocionante desenlace en la última jornada con la remontada al Valladolid en el José Zorrilla (1-2) mientras el Real Madrid presionaba remontando al Villarreal (2-1), comienza a arrojar impactos positivos a la entidad rojiblanca.

Tanto es así que en el mes de mayo la cifra global de ventas de artículos del Atlético en sus tiendas subió un 120% respecto a la de abril; y solo contando las compras a través de la tienda digital del conjunto rojiblanco el incremento sube al 150%, según detallaron a EFE fuentes del club.

El domingo 23, el día posterior a la consecución de LaLiga Santander y en el que se produjo la entrega del trofeo en el estadio Wanda Metropolitano fue el día de más compras por parte de los seguidores colchoneros, de las cuales un 60% correspondieron a la camiseta conmemorativa por el éxito liguero y a la camiseta oficial de juego. Hasta en tres ocasiones las tiendas rojiblancas han tenido que pedir más camisetas y bufandas conmemorativas.

La ilusión de los seguidores colchoneros se ha traspasado también a las redes, donde el conjunto rojiblanco tiene más de 37 millones de seguidores y en las que el vídeo 'ATM Insider' que recoge la intimidad de la celebración de los futbolistas en Valladolid, el regreso a Madrid y la entrega del trofeo al día siguiente, ha superado los 70 millones de audiencia, según aseguró esta semana el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, en el foro 'Pro'.

Este tipo de vídeos forman parte de una estrategia incipiente del conjunto rojiblanco, que ha puesto en marcha una marca de generación de contenidos en vídeo denominada 'Atleti Studios', con la que pretenden tanto ofrecer contenido a los aficionados como generar oportunidades de cara a patrocinadores y socios comerciales. "Hemos generado tres patrocinios importantes gracias a Atleti Studios", aseguró el máximo accionista de la entidad.

UN TÍTULO CON IMPACTO POSITIVO EN LOS PATROCINADORES

Ganar LaLiga Santander no provoca que inmediatamente llamen a las puertas de la entidad nuevos socios comerciales, pero sí genera "un impacto muy positivo" en conversaciones que ya estaban abiertas o ayuda a cerrar acuerdos, reconocen a EFE fuentes de la entidad rojiblanca. "Es un empujón importante", añaden.

El impacto se traslada también a los patrocinadores actuales, que han vivido en las dos últimas temporadas el impacto de la pandemia a la hora de la explotación de sus derechos, tocados por no contar con la oportunidad de activar esos compromisos al no haber público en los estadios.

Entre ellos está la compañía que figura en el frontal de la camiseta del club rojiblanco, la empresa israelí de inversiones financieras Plus500, que también patrocina al Atalanta italiano, el Legia Varsovia polaco, el Young Boys suizo o el Plus 500 Brumbies de rugby australiano.

"El éxito del Atlético de Madrid demuestra el beneficio de nuestra inversión en patrocinios deportivos que complementan nuestras iniciativas de tecnología de marketing", asegura a EFE el consejero delegado de esta compañía, David Zruia, que destaca que durante el año 2020 sus ingresos crecieron un 146% respecto a 2019.

También en la camiseta, pero en la parte posterior, está la compañía estadounidense de transferencias internacionales Ria Money Transfer, presente en 150 países y que firmó con el Atlético a finales de 2019, por lo que la explotación del acuerdo se ha visto "considerablemente afectada por la pandemia", explican a EFE desde la compañía.

No obstante, la empresa valora el "significativo impacto" de sus campañas, como el cortometraje 'Para todos los soñadores del mundo' que contaba la historia del peluquero dominicano Archibardo Hernández, que tiene como clientes a varios futbolistas y en el que aparecían el uruguayo Luis Suárez, el franceses Thomas Lemar y Geoffrey Kondogbia y el mexicano Héctor Herrera.

"Dicho cortometraje, que narra la realidad de millones de inmigrantes en el mundo que dejan sus países de origen y familias para hacer posible sus sueños y los de sus seres queridos a través del envío de remesas, ha logrado llegar a más de 200 millones de personas en más de 35 países", aseguran desde Ria.

Un patrocinador habitual de los clubes de fútbol españoles, la entidad financiera Caixabank, explica que su estrategia con los equipos va "más allá de éxitos y fracasos deportivos", ya que su objetivo es ser "el banco de referencia" para las aficiones.

Con esta estrategia, que incluye a una treintena de clubes entre las dos principales categorías del fútbol español, fuentes de Caixabank aseguran a EFE que han comercializado 200.000 tarjetas bancarias y pulseras de pago sin contacto, así como 30.000 personas han decidido cobrar su nómina a través de su entidad y han financiado 75.000 abonos de aficionados de clubes españoles.

También con una amplia experiencia apoyando a los clubes de fútbol, para la empresa cervecera Mahou la celebración del título por parte de los aficionados rojiblancos es "una ocasión muy especial de encuentro" que quieren acompañar con sus productos.

"El hecho de mantener una relación con el Atlético de Madrid desde hace años, nos aporta notoriedad y credibilidad, dos cualidades ganadas a lo largo del tiempo para acompañar a los aficionados con unos valores que, además, compartimos ambas entidades, a la vez que fomentamos que se generen encuentros entre personas, que son esenciales para vivir mejor", asegura a EFE César Hernández, director general de Marketing de Mahou San Miguel.

DEL ATLÉTICO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Uno de los últimos socios del Atlético de Madrid es la empresa de equipamiento para gimnasios BH Fitness, proveedor oficial del club en sus instalaciones y las de su cantera. Aun llevando muy poco tiempo de relación, desde febrero de 2021, la compañía vitoriana ya ha obtenido réditos de la relación: asegura que sus ventas en entornos deportivos han crecido un 400% desde el acuerdo con el Atlético, un impacto que generó un negocio de unos 800.000 euros.

"La colaboración con el Atlético es muy positiva para BH Fitness en lo cualitativo y cuantitativo. Si un equipo así los elige para ser su socio de equipamiento deportivo es por la confianza que les genera el conocimiento que tienen tanto a nivel tecnológico y de prestaciones como de diseño. Esa reputación es uno de los grandes activos que caracterizan a la marca desde los años 80", explica a EFE el director general de la empresa, Pablo Pérez de Lazarraga.

La compañía alavesa asegura que el retorno obtenido "multiplica por cinco en valor" a la inversión en patrocinio, y esto también se traduce en su expansión internacional, especialmente en zonas geográficas como Asia y el Golfo Pérsico.

"El hecho de trabajar con el campeón de Liga es, sin duda, un aliciente y un reclamo para nuestra actividad. Durante el próximo año seguiremos ahondando en nuestra línea de trabajo y desarrollaremos proyectos internacionales en Asia y Norteamérica", añade el ejecutivo.

DEL TÍTULO A UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL PARA REDUCIR ENDEUDAMIENTO

Apenas unos días después de la obtención del título liguero, el Atlético anunció una ampliación de capital de 181,8 millones de euros, que el club explicó con el objetivo de "mitigar los efectos económicos adversos" causados por la pandemia en los ingresos y "reducir el nivel de endeudamiento" por la inversión en el nuevo estadio y la adquisición de jugadores. En las últimas cuentas publicadas en su página web, las de 2018-19, el Atlético acumulaba un pasivo financiero de 720,5 millones de euros.

Esta ampliación, que tiene que aprobarse en una junta general extraordinaria prevista para el 25 ó 26 de junio se realizará con la emisión de 972.082 nuevas acciones a 8,5 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 178,60 euros por acción; en la que los accionistas actuales tendrán derecho de suscripción preferente.

Miguel Ángel Moreno