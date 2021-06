EEUU.- Pence duda de que pueda ponerse de acuerdo con Trump en que el asalto al Capitolio fue "un día oscuro para EEUU"

January 20, 2021 - Washington, DC, United States: United States Vice President Mike Pence prior to President Joe Biden taking the Oath of Office as the 46th President of the US at the US Capitol in Washington, DC on Wednesday, January 20, 2021. (Chris Kleponis / CNP / Polaris)



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha calificado el asalto al Capitolio como "un día oscuro en la historia" del país y ha puesto en duda que pueda algún día ponerse de acuerdo sobre lo ocurrido con Donald Trump, a quien se le responsabiliza de haber movilizado aquel motín que dejó cinco muertos.



"El 6 de enero fue un día oscuro en la historia del Capitolio de Estados Unidos", ha manifestado Pence durante un encuentro el jueves por la noche en el Comité Republicano del Condado de Hillsborough, en New Hampshire, en la costa noreste de Estados Unidos.



"Saben, el presidente Trump y yo hemos hablado muchas veces desde que dejamos el cargo. Y no sé si alguna vez nos pondremos de acuerdo sobre ese día", ha dicho el que fuera el 'número dos' de la Casa Blanca, quien ha remarcado el trabajo de la Policía para sofocar la violencia durante aquel episodio.



"Gracias a la rápida acción de la Policía del Capitolio y a la aplicación de la ley federal, la violencia fue sofocada, el Capitolio fue asegurado y ese mismo día volvimos a convocar al Congreso para cumplir con nuestro deber con la Constitución y las leyes de Estados Unidos", ha enfatizado.



Se trata de la primera vez desde que el exvicepresidente dejó el cargo en la que se expresa públicamente en términos tan tajantes, aunque ya durante aquel día quedaron patentes sus diferencias con el expresidente Trump cuando emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con las leyes estadounidenses.



Durante los siguientes días en numerosas manifestaciones en apoyo a Donald Trump se pudo escuchar cánticos y consignas en contra de Pence, algunas incluso pidiendo que fuera colgado. El propio expresidente afirmó recientemente que su segundo al mando no tuvo "coraje" para detener el recuento de los votos electorales que certificaban el triunfo de Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre.



Pese a todo, Pence también ha tenido palabras de elogio para Trump y para los cuatro años que estuvieron al frente de Estados Unidos y ha arremetido contra los demócratas y "sus aliados en los medios de comunicación", a quienes les ha acusado de "intentar dividir" el país en su afán de sacar adelante "su agenda radical".



"Siempre estaré orgulloso de lo que logramos para el pueblo estadounidense durante los últimos cuatro años y no permitiré que los demócratas o sus aliados en los medios usen un día trágico para desacreditar las aspiraciones de millones de estadounidenses", ha dicho.



A su vez, ha enfatizado, tampoco puede "permitir que los demócratas o sus aliados en los medios distraigan nuestra atención de una nueva administración que intenta dividir nuestro país para avanzar en su agenda radical".