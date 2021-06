EE.UU. dice que la situación de Chamorro denota "falta de confianza" de Ortega

En la imagen, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. EFE/Johanna Geron/Pool/Archivo

Washington, 3 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, consideró que el arresto domiciliario e inhabilitación de la opositora nicaragüense Cristina Chamorro denota una "falta de confianza" del Gobierno de Daniel Ortega en su apoyo popular.

"Cuando oigo a nuestros homólogos nicaragüenses hablar de todas las cosas positivas que el Gobierno ha hecho para el pueblo, dado todo eso, supondría que recibirían con agrado el juicio del pueblo en unas elecciones libres y justas. Aparentemente no es así", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

"Creo que es la muestra de una falta total de confianza", añadió Blinken, en una entrevista con la cadena CNN en Español.

Chamorro permanece recluida en su vivienda del sur de Managua desde este miércoles, cuando una jueza ordenó su detención y el allanamiento de su vivienda por un caso de presunto lavado de dinero.

La opositora, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que derrotó a Ortega en los comicios de 1990, también fue inhabilitada para participar en las elecciones de noviembre próximo bajo el argumento de "no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos".

En la entrevista, Blinken afirmó que Nicaragua se está moviendo "para atrás, y no para adelante en términos de poner en marcha lo necesario para unas elecciones libres y justas".

"Nicaragua se ha movido exactamente en la dirección equivocada. Así que esto es algo que nos preocupa, como a prácticamente todos nuestros aliados en la región", indicó.

Por su parte, el senador demócrata Bob Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de EE.UU., dijo que "es hora" de utilizar las sanciones para quienes, a su juicio, socavan la democracia en Nicaragua.

El influyente senador, de origen cubano, sostuvo que Ortega, que busca la reelección en las elecciones de noviembre muestra "un desprecio absoluto por el Estado de derecho y la piedra angular de cualquier democracia: elecciones libres, justas y transparentes".