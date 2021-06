Ecuador recibirá el próximo domingo 204.000 dosis de AstraZeneca

Ecuador ha recibido un total de 3,4 millones, procedentes de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI/Archivo

Quito, 4 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este viernes la llegada el próximo domingo de 204.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca.

"Qué alegría me da escribirles este mensaje, para contarles que nos han confirmado que este domingo 6 de junio llegarán a nuestro país 204.000 dosis más de vacunas AstraZeneca", se lee en un mensaje del mandatario publicado en Twitter en el que agrega: "Seguimos avanzando para cumplir con nuestro compromiso".

El nuevo Gobierno ecuatoriano, que asumió el 24 de mayo, tiene el ambicioso objetivo de lograr la vacunación de 9 millones de personas en los primeros 100 días de gestión, y para ello el lunes lanzó el nuevo Plan de Vacunación 9/100 para impulsar la inmunización masiva de la población.

En esa ocasión Lasso aseguró que solicitó más vacunas a países como Rusia, China y Estados Unidos, además del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Casa Blanca anunció el jueves que donará lo antes posible un total de 25 millones de dosis a varias regiones del mundo, y Ecuador figura en el listado de países latinoamericanos que recibirán vacunas estadounidenses.

Los otros países de América que recibirán vacunadas donadas por parte de Estados Unidos son Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe (Caricom), además de República Dominicana.

El fin de semana pasado Ecuador recibió del Gobierno chino 700.000 dosis de la vacuna Sinovac, de las cuales 200.000 fueron un regalo por el triunfo electoral de Lasso, y otro medio millón habían sido adquiridas previamente.

El presidente ecuatoriano aseguró esta semana que había solicitado también a su homólogo ruso, Vladímir Putin, la adquisición de 18 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que ha sido oficialmente aprobada en el país andino.

Desde que se inició la vacunación a principios de año, Ecuador ha recibido un total de 3,4 millones, procedentes de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.

De acuerdo con la web Our World in Data, que rastrea diversos indicadores en el mundo, en Ecuador se han administrado 2,45 millones de dosis de vacunas anticovid-19 hasta el pasado martes.