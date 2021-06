Economía.- Vale cesa su producción en un complejo de Minas Gerais (Brasil) por la evacuación en una área de represa

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La siderúrgica brasileña Vale ha paralizado la circulación de trenes y la producción en un complejo ubicado en el estado de Minas Gerais (Brasil), después de que la Superintendencia Regional de Trabajo haya ordenado la evacuación de un área alrededor de la represa Xingú, según ha informado este viernes en un comunicado.



En concreto, ha ordenado la detención de la circulación de su ferrocarril Fabrica Nova, que generalmente transporta mineral de hierro producido en Usina Timbopeba. El cese temporal reducirá su producción en 33.000 toneladas de mineral de hierro por día.



Adicionalmente, la empresa ha notificado el bloqueo de algunos accesos a su mina Alegría, ubicada en el complejo, lo que provocará un impacto adverso de 7.500 toneladas en mineral de hierro. De este modo, los ceses de producción reducirán su producción en 40.000 toneladas de mineral de hierro diarios, según la empresa. No obstante, la compañía ha afirmado que no hay "riesgo inminente" de que estalle la presa.



Hace seis años, una represa operada por un consorcio de Vale y BHP reventó en la localidad de Mariana. En 2019, se produjo otra rotura provocando el fallecimiento de casi 300 personas.



"Vale está tomando todas las medidas necesarias para reanudar las actividades lo antes posible, manteniendo el enfoque en el cuidado necesario para garantizar la seguridad de los empleados y las comunidades ubicadas alrededor de sus estructuras", ha aclarado la empresa.



Asimismo, la compañía ha aclarado que actualmente no existe "riesgo inminente" de ruptura de la represa, que es monitorizada e inspeccionada a diario por un equipo técnico especializado.