Desconecta.- Un entusiasta de Disneyland avanza imágenes del nuevo campus de los Vengadores

MADRID, 4 jun. (EDIZIONES)



El campus de Los Vengadores abre sus puertas este viernes 4 de junio en el parque de atracciones Disney California Adventure Park en Anaheim, tras casi un año de retraso debido a la pandemia.



Con tanta expectación, los organizadores permitieron que Gavin Doyle, de 23 años, fundador de las plataformas dedicadas a Disneyland MickeyVisit.com y DisneyDose.com, pudiera visitar el campus unos días antes de la inauguración y adelantar imágenes.



Gavin pudo grabar algunas de las atracciones más sorprendentes del Campus, incluyendo un increíble animatrónico hiperrealista de Spider-Man.



https://www.youtube.com/watch?v=OeGxgnZ44WI



La pieza estrella del campus es, sin duda, el 'WEB Slingers: A Spider-Man Adventure Attraction', una atracción de Spider-Man que lleva a los visitantes en una misión interactiva en la que deben atrapar robots araña fuera de control que amenazan con destruir el campus.



El campus también cuenta con el Anciente Sanctum, donde los visitantes pueden ver al Doctor Strange enseñar artes místicas mejoradas con efectos especiales en una actuación en directo.



Y, por supuesto, una amplia variedad de restaurantes con oferta de menús, también sin carne, destacando el Pym Test Kitchen, cuya idea surgió de los experimentos de "Ant-Man and the Wasp" en los que encogen o agrandan masivamente las cosas.



"Me gustó mucho la nueva atracción de 'WEB Slingers: A Spider-Man Adventure Attraction', y la comida y las cocinas de prueba de Pym", concluyó Gavin a Caters.