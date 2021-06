Coronavirus.- Putin lamenta las "prohiciones por motivos políticos" a la compra de vacunas "probadas" contra la COVID-19

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha lamentado este viernes que existan "prohibiciones por motivos políticos" a la compra de vacunas "probadas, eficaces y confiables" contra la COVID-19, en una aparente referencia al fármaco desarrollado por Rusia, Sputnik V.



El mandatario ruso también ha tildado estas "prohibiciones" de "absurdas". "Por desgracia (...) en la lucha contra la pandemia a escala global no hay una ayuda significativa donde debería haber o, algo que en general es absurdo, existen prohibiciones por motivos políticos a la compra de vacunas probadas, eficaces y confiables", ha señalado durante su intervención en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).



Putin, que ha destacado la contribución rusa en la lucha contra la pandemia, ha indicado también que, de momento, cientos de millones de personas no tienen acceso a las vacunas contra la enfermedad, ya que varios países no tienen "tecnología, capacidad de producción o fondos para pactar la compra".



"Como resultado, solo el 10 por ciento de la población del planeta se ha vacunado por completo o ha recibido la primera dosis", ha continuado, al tiempo que ha remarcado que sólo un acceso equitativo a la vacunación permitirá poner fin a la pandemia de COVID-19.



"Hasta que garanticemos un acceso amplio a las vacunas contra el coronavirus en todos los continentes, el peligro de la epidemia y sus nuevos brotes no desaparecerá", ha incidido Putin, según ha recogido la agencia de noticias rusa Sputnik. Rusia cuenta con cuatro vacunas contra la COVID-19: la Sputnik V, la Sputnik Light, EpiVacCorona y CoviVac.