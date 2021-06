Coronavirus.- Maduro condena que Biden no done vacunas a Venezuela y acusa a EEUU de "odiar" al país

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha condenado este jueves que el Gobierno de Joe Biden no donde vacunas a Venezuela y ha acusado a Estado Unidos de "odiar" y tener "sentimientos miserables" contra el país latinoamericano.



"Estados Unidos tiene una persecución horrorosa y miserable para que no lleguen vacunas a nuestro país", ha aseverado el mandatario venezolano durante una intervención transmitida por Venezolana de Televisión.



Maduro ha criticado que "el Gobierno de Joe Biden va a donar unas vacunas a los pueblos del mundo, pero a Venezuela no le va a donar vacunas".



"Nos tienen odio, sentimientos bajos y miserables contra el país, porque somos rebeldes y somos bolivarianos y lo vamos a seguir siendo", ha continuado el presidente, para añadir que "con el favor de Dios, el esfuerzo y el trabajo disciplinado", el país obtendrá "todas sus vacunas" para volver a clases presenciales en octubre.



El presidente de Venezuela ha respondido así al anuncio de la Administración Biden de la distribución de 25 millones de vacunas contra el coronavirus en distintas regiones del mundo.



De este primer lote del total de 80 millones que donará el país, seis millones irán a parar a países de América Latina y el Caribe, en concreto a Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe (CARICOM), así como República Dominicana.