Confirman localización con vida de candidata secuestrada en sur de México

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. EFE/STR

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El gobernador del estado de Guerrero, sur de México, Héctor Astudillo confirmó este jueves la localización con vida de la candidata del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón, Marilú Martínez Núñez, quien fue secuestrada la madrugada del miércoles.

"Me congratulo en informar que Marilú Martínez Núñez, candidata a presidenta municipal de Cutzamala se encuentra bien, nos da mucho gusto verla en buen estado. Seguiremos haciendo todo lo que nos corresponde para que el proceso electoral se desarrolle lo mejor posible", escribió Astudillo en un mensaje en Twitter.

Además, el mandatario estatal publicó una foto de la candidata en en una oficina en la que viste jeans y una blusa color rosa.

En tanto, el partido político hizo eco de la publicación de Astudillo y confirmó que Marilú "se encuentra a salvo"y que estarán atentos y a la espera de informes oficiales de las autoridades.

El municipio por el que contienden la mujer pertenece a una zona conocida como Tierra Caliente, que en la última década se ha vuelto una zona con alta presencia del crimen organizado y el narcotráfico.

El miércoles, horas después del secuestro, el dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda, informó que la candidata y su familia habían sido privados de la libertad por un grupo armado en el municipio de Cutzamala de Pinzón.

Más tarde, la candidata de MC a la gubernatura del estado Guerrero, Ruth Zavaleta, dijo que Martínez Nuñez estaba a salvo y posteriormente señaló que la mujer no se había comunicado con nadie, dejando en duda si estaba a salvo.

El miércoles, en una entrevista de radio con Grupo Fórmula, el gobernador de Guerrero dijo que lo de Martínez Nuñez "no había sido un secuestro" y que la Fiscalía estatal y la propia candidata, Marilú Martínez, tendrían que aclarar "qué fue lo que sucedió".

El partido informó el miércoles que un grupo armado secuestró a Marilú Martínez Núñez y a su familia aunque ni la dirigencia del partido ni las autoridades detallaron la hora y el lugar del suceso.

El miércoles, México cerró la campaña electoral, la más violenta en la historia del país, con un acumulado de 780 agresiones o delitos globales contra políticos, con un saldo de 89 políticos asesinados, 35 de ellos aspirantes, según la consultora Etellekt, referente en el tema.

México celebra este domingo sus elecciones más grandes de la historia, cuando 93,5 millones están llamados a renovar la Cámara de Diputados, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.

Candidatos de MC fueron víctimas de alto perfil, como Alma Rosa Barragán, aspirante a la presidencia municipal de Moroleón, del central Guanajuato, y Abel Murrieta, quien buscaba ser alcalde de Cajeme, en el norteño Sonora, donde fue procurador y abogado de víctimas de una masacre de mormones.